建设银行“新一代核心系统”　让业务转型插上了腾飞的翅膀

近年来，伴随国内外经济形势的巨大变化以及新技术革命带来的巨大影响，中国银行业发展面临前所未有的挑战。具体到建行，先行改革的红利已基本耗尽，传统经营管理方式已经无法适应新的发展需求。在这样的大背景下，业务转型成为建行应对挑战、突破瓶颈的不二选择。建行的业务转型突出以客户为中心、以市场为导向，定位于国内最佳、国际一流的目标，着眼于打造最具价值创造力的银行。在具体实施路径上，采取综合性、多功能、集约化、创新型、智慧型“五位一体”协同推进的整体转型策略。

对于一家大型商业银行来说，转型并不是简单的事，每一次转型都意味着要打破旧有规则，解决新困扰、新问题。恰逢此时，建行举全行之力，历经6年时间，投入八千多名技术和业务骨干建设的“新一代”核心系统全面竣工，建行的“新一代”系统立足建行转型创新和业务发展的实际，积极吸纳国际领先的实践和经验，深度融合最前沿技术，形成了企业级数据规范和企业信息多维视图，建成了支持建行集团“母子公司、海外内一体”的信息化平台，是全球金融业信息系统建设的最佳实践，是全球金融界史无先例的重大创举。“新一代”系统强大的技术优势和丰富的、多样化的业务功能，为建行的业务转型和发展提供了强有力的支持。

在综合性经营方面，“新一代”致力于成为客户综合金融方案的提供者，在全球集团一体化层面，统一了客户信息、机构员工、总账、定价管理和产品管理等等，夯实综合性经营基础。通过全行“一个模型”实现海内外和母子公司的企业级的平台，支持全球和集团一体化发展。“新一代”在全球同业中开启了使用一套IT系统版本同时支持境内外业务的先河，真正实现了“一次开发，全行共享；一套系统、全球部署”。

在多功能服务方面，“新一代”营建以金融生态圈为重点的多功能平台，重构了企业现金管理、托管、金融市场等数十个重要业务系统，支持组合多样、特色定制、综合性的金融服务。打通交易链、供应链上下游，推进金融生态圈建设。支持大数据应用，服务于经营管理决策。“千人千面精准营销”作为大数据的一个典型案例，通过分析客户的动态行为，生成营销数据，向不同客户展现不同的广告，取得极佳的营销效果。

在集约化发展方面，“新一代”推动流程银行建设，实现了对公信贷、个人贷款等业务处理的流程化、直通化、自动化，实现了实物配送、账户服务和客户服务等集中运营。通过前后台分离系统，推动传统网点“封闭串行、逐笔业务处理”的生产模式向“同步并行处理、工厂化流水线”的集约化生产模式转变。提高了业务办理效率，降低了业务运营成本，提升了用户体验，缓解了网点交易处理压力。

在创新型银行方面，“新一代”建成了参数化的产品装配工厂及配套的敏捷研发机制，能够基于14个产品线、136个基础产品、2279个产品条件、快速推出定制化的可销售产品，有效支撑业务创新发展。建行全力打造的支付品牌“龙支付”，致力于全方位贴近客户生活，紧密契合日常支付场景，为客户提供多快好省的解决方案；它创新融合了多项技术，是业内首个整合了NFC、二维码等技术的全新支付产品。前段时间与中国银联携手，首批支持银联二维码标准。

在智慧型银行方面，“新一代”积极应用大数据、人工智能等新技术，建成了全渠道、全流程、全覆盖的服务与营销体系。通过“线上+线下”智能全覆盖的方式，助力智慧银行建设。线下网点的智慧柜员机，为客户提供“一站式、自助化、智能化、多样化”的服务体验，涵盖网点柜面的200余项非现金业务功能，分流柜面67%的业务，大大降低网点人力成本，解放网点生产力。智慧柜员机将成为网点产品销售和客户服务的重要渠道，将开启“客户自助办理为主，银行柜员服务为辅”的网点新模式。线上推出的智能机器人“小微”，已累计服务客户超过12亿人次，日均交互超过500万次，相当于1万人工坐席的工作量，应答准确率达到93%，不仅提高了效率，而且大幅降低了成本。

“新一代核心系统”的成功投产，累计投放一万三千多项创新及优化功能。让建设银行的产品创新更迅速，营销目标更精准，客户体验更优良，业务运营更高效，风险管理更全面，财务报告更准确。显著增强了建行在互联网时代的核心竞争力，为建行稳健发展注入了新的动能、新的活力，为建设银行业务转型插上了腾飞的翅膀。(成久远)