党的十九大报告指出，实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

要振兴乡村，“电”是不可或缺的因素。近日，市委联合督查组到国网洛阳供电公司详细了解重点民生实事落实情况。

“以前，越到用电高峰，电压越是不稳，经常跳闸。”回想起通动力电前的日子，孟津县小浪底镇明达村村民孙抓子直摇头。

明达村是个贫困村，以前仅有2台变压器，总容量为400千伏安，用于全村1450余名村民的生产生活用电。因设备旧、供电半径大，电压常常不稳。

村民王建玲经营着一家养猪场，生意因此没少受影响。“有时候原料已经拉到家，但由于电压不稳，饲料没法加工，取暖灯也用不成，很耽误事儿。”说起往事，她有些无奈。

明达村今年被纳入村村通动力电工程，6月实施了电网升级改造。立电杆、搭电线、装变压器……不到半个月，电力人员就将原有的2台变压器总容量升级为800千伏安，新装1台400千伏安变压器，并将所有裸导线换为线径更大、更安全的绝缘线。通过电网升级改造，该村村民生产生活用电更稳定、更安全。

同样享受到供电设施提升带来的便利的，还有洛宁县小界乡卡村村民。以前，该村小麦等农作物产量上不去，蔬菜等经济作物受灌溉条件影响无法大面积种植，村民热切盼望能有水浇地。2016年，水利部门为该村打了5眼深机井，但苦于没有电力供应，村民只能“望井兴叹”。

今年，卡村机井通电工程被纳入中央预算内投资计划，总投资44.2万元，新建10千伏线路1.12千米，新装5台变压器，确保了当地深机井电力供应充足，使500余亩烟叶和其他农作物得到有效灌溉。

“电闸一推，井水直接流到地头，再也不用为浇地发愁了。”村民曲建朝说，机井通电使灌溉条件得以提升，许多农作物可以接茬种植，且收成会有明显提升，自己打算明年再多种些蔬菜，提高收入。

国网洛阳供电公司党委书记、副总经理刘志贺说，该公司倒排工期，加强工程计划管控，优化合署办公模式，强力推进工程建设，承办的农村电网改造等民生实事任务已完成。下一步，该公司将优先安排贫困地区电网脱贫项目，确保2018年完成汝阳、嵩县2个贫困县和221个深度贫困村电网脱贫项目。（洛阳日报记者 姜明明）

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国网洛阳供电公司重点民生实事落实情况

2017年，国网洛阳供电公司具体承办重点民生实事共3项，目前均已按时间节点完成。

1.加快实施新一轮农村电网改造，完成70个中心村(小城镇)电网改造升级、384个贫困村通动力电，实现平原地区400眼机井用电全覆盖。

2017年，共对70个贫困村进行了电网改造，其中孟津县4个、新安县6个、伊川县10个、宜阳县20个、汝阳县10个、洛宁县5个、栾川县3个、嵩县12个，总投资6191万元；完成384个贫困村通动力电，其中西工区2个、偃师市9个、孟津县29个、新安县49个、伊川县24个、宜阳县57个、汝阳县45个、洛宁县58个、栾川县45个、嵩县66个，总投资30411.85万元；实现平原地区400眼机井用电全覆盖，其中偃师市130眼、孟津县16眼、新安县45眼、伊川县39眼、宜阳县13眼、汝阳县113眼、洛宁县44眼，总投资2569万元。

2.完成伊川、栾川、宜阳、洛宁等4个县电网脱贫改造任务，总投资约2亿元，新建、改造10千伏线路282.85千米，新建、改造10千伏配变1047个，配变容量246.1兆伏安，新建、改造低压线路1403.45千米。

3.解决洛宁县赵村乡、马店乡，汝阳县靳村乡等3个乡无变电站问题。新建汝阳县靳村乡、洛宁县赵村乡35千伏变电站，扩建洛宁县马店乡35千伏变电站，总投资3581万元，目前均已建成投运。(市委督查室市政府督查室)