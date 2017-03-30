国网洛阳供电公司“三电三进”点亮安全节约绿色生活

洛阳网讯 “电动车要用充电桩充电，不要乱拉乱接电线。”

“电器不用时最好拔下插头。”

“湿手千万不要碰开关。”

“家里要是有小孩子，最好用安全保护盖把插座盖起来……”

今日上午，虽然烈日炎炎，洛龙区富阳花园、紫金风景线等4个居民小区内却很“热闹”，国网洛阳供电公司工作人员设立宣传台为过往的小区居民讲解安全用电知识，吸引不少居民驻足咨询，而这只是该公司开展“三电三进”(安全、节约和绿色用电进校园、进社区、进农户)集中宣传活动的一个缩影。

国网洛阳供电公司负责人表示，夏季到来，我市气温持续走高，为切实加强安全用电、电能替代及智能缴费等供电服务宣传，提高广大居民低碳节能环保意识，营造平安和谐的用电环境，洛阳供电公司组织全市各地开展了“三电三进”集中宣传活动。

上午，在富阳花园小区，工作人员人手一摞安全用电知识漫画和电力设施保护手册等宣传资料，一边发放，一边向居民讲解夏季节约用电和防范电器火灾及触电事故等安全用电知识，吸引居民驻足。

在紫金风景线小区，一些居民主动索取宣传资料、咨询业务办理流程，工作人员针对居民咨询较为集中的智能缴费业务现场进行详细说明，指导居民办理，受到广泛好评。

据悉，今日洛阳供电公司还组织9个县(市)公司同步开展“三电三进”集中宣传活动，听取居民对供电服务的意见及建议，进行安全用电、节电等知识宣传，努力全方位营造绿色和谐用电环境。(记者 郭瑛/文 通讯员 杨振宇 王曼/图)