洛阳“3·15”当天消费维权数据出炉 直播带货纠纷明显上升

眼下，“直播带货”成为最火的“线上消费”方式。与此同时，直播带货带来的消费纠纷也明显增加。

眼下，“直播带货”成为最火的“线上消费”方式。与此同时，直播带货带来的消费纠纷也明显增加。

今年“3·15国际消费者权益日”当天，洛阳市市场监管局12315三级执法网络受理的直播带货、网红带货类消费诉求14起，较去年同期增长3倍。直播间购物容易遇到哪些“坑”？洛报融媒记者采访了洛阳市市场监管部门工作人员。

直播带货消费问题投诉上升明显，较去年同期增长3倍

洛报融媒记者了解到，今年“3·15”当天，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报1968起，目前所有投诉、举报均已通过网络及电话等方式分流转办至辖区市场监管部门处理，为消费者挽回经济损失25万余元。值得注意的是，由于直播间购物货不对板、商家夸大宣传等引起的消费纠纷成为今年消费投诉的新热点。

今年第一季度，某电商平台曾发布的一份调查报告显示，消费者通过直播购物排名前五名的商品品类是：食品饮料、洗护用品、家居用品、服饰箱包和水果生鲜等。

3月中旬，洛阳发布的2023年消费维权分析报告指出，直播带货消费问题投诉上升明显。直播带货的三类弊端分别是：收货后发现和直播时商家销售的产品不一致，存在商品缺失、假冒伪劣等情况；商家在销售过程中夸大对产品的宣传功效；收货后产品退货难，由于一些网络直播消费无法确认投诉主体信息导致维权困难。