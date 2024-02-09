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成就洛阳文旅的长盛之势——洛阳打造“1+3”高品质古都文化体验区引发的思考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:23
隋唐洛阳城国家遗址公园

　　每一次崭新的擘画，都是全新的进发。

　　一段时间以来，观察市委主要领导的调研节奏，给人最直观的感受就是“密集”——接连奔赴老城、瀍河、洛龙等中心城区，轮番调研老城古城、关林、白马寺、隋唐洛阳城等文旅片区，先考察再座谈，行程紧凑，干货满满。

　　调研什么？从老城“一横三纵”城市肌理保护提升工程，到隋唐大运河国家文化公园、铜驼暮雨、东关大街三板块整体提升；从各片区改造提升工作，到天街十二坊、天津桥、玄武门、九洲池等重点项目建设……文旅，是鲜明主题。

　　为了什么？是为“推动洛邑古城由点扩面放大引流效应”，是为“推动隋唐大运河国家文化公园、铜驼暮雨、东关大街等项目连点成线成片”，是为“着力在洛龙区形成具有拉动效应的引流新板块”，是为让隋唐洛阳城片区“营造特色消费场景、展现中轴格局风貌”……概言之，把“点”的引流转化为“面”的提升是共性要求，打造高品质古都文化体验区是共同目标！

　　“当前，市委深刻把握新文旅产业特征，通过反复论证，提出打造以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区和老城古城片区为核心，以龙门石窟、白马寺、关林片区为重要支撑的‘1+3’高品质古都文化体验区，推动洛阳文旅持续出圈、叫响品牌。”

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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