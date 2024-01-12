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春节期间，洛阳持续倡导光盘行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:30

　　“您一家三口点这个套餐就刚刚好”“桌面上有公筷公勺，欢迎使用”……近日，在老城区一家餐厅内，服务员热情引导顾客按需点餐、珍惜粮食，共同参与“光盘行动”，践行文明餐桌新风尚。

　　春节期间，我市餐饮行业迎来消费旺季。记者近日走进我市多家大型餐饮店发现，“一粥一饭，当思来之不易”“文明用餐、节俭惜福”等宣传海报、提示标语张贴在显眼位置，公勺公筷成为餐桌标配。

　　“我们现在在外面吃饭，基本上是吃多少点多少，吃不完的饭菜，能带走就带走。”在餐厅用餐的王女士说。

　　记者走访发现，在外用餐期间，使用公筷公勺已经成为不少市民的日常习惯。市民赵女士说:“用公筷公勺是对自己和他人负责，也是一种礼貌。”

　　记者了解到，春节期间，我市多部门下发相关通知，要求全市餐饮与住宿业企业等根据实际情况向顾客提供“半份、半价”“小份、适价”等服务方式和可选择套餐。

　　此外，我市还在春节期间开展多样化文明餐桌宣传活动，引导市民、商户在春节期间增强文明用餐意识，不忘餐桌礼仪，通过“小餐桌”弘扬勤俭节约“大文明”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 张会娟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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