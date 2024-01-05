银川网友写下近5000字长信向洛阳“表白”后 感动仍在继续

昨日，本网以《“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴！”》为题，报道了一名银川网友两次来洛后，写下近5000字长信向洛阳“表白”的故事，引发热议。“没想到会收获这么多的关注，感谢你们的热情，洛阳真好！”看到报道后，银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)说。

陈众（左）带“大老师”品尝美食 （受访者供图）

昨日，本网以《“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴！”》为题，报道了一名银川网友两次来洛后，写下近5000字长信向洛阳“表白”的故事，引发热议。“没想到会收获这么多的关注，感谢你们的热情，洛阳真好！”看到报道后，银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)说。

在洛阳之行的相关视频中，“大老师”多次提起热情好客的洛阳人，有休息时间帮忙拍照的医生，有素未谋面却留下牡丹花茶和书信的小伙儿，还有为遇到困难的人免费提供食物的饭店老板。

“回到宁夏后，洛阳这座城市带给我的感动仍在持续。”“大老师”说，在他的抖音私信和评论区里，热情的洛阳人有的要赠送他文创礼品，有的邀请他4月来看牡丹，还有人给他介绍更多洛阳的好去处，“这种热情和好客，是我从未遇到过的”。

他送上礼物和手写书信

“短短1个月从宁夏来洛阳两次，拍摄20多条旅行视频，每一帧画面都能看出‘大老师’是真心喜欢洛阳。作为东道主，要珍视远道而来的朋友。”洛阳小伙王聪林看到视频后，将牡丹鲜花饼和花茶送到了“大老师”所在的酒店，还手写了一封书信夹于其中。

让他没想到的是，“大老师”回家整理物品发现信后，不仅把信过塑珍藏，而且写下近5000字的《给洛阳的一封信》。

他帮忙定格美丽瞬间

市中医院医生陈众也是“大老师”视频中的一名洛阳人，他不仅帮“大老师”的家人拍照，还带他们品尝洛阳美食。

作为一名摄影爱好者，陈众常把相机和补光灯放在车上。晚上下班后，他经常开车到应天门景区附近拍照，遇到需要拍照的游客，他也乐于帮忙定格美丽瞬间。

“我祖籍山东，正因为爱洛阳，才留在这座城市。‘大老师’对洛阳的认可与夸赞无比珍贵，我也想为宣传我的第二故乡出一份力。”陈众说。