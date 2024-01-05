一名银川网友两次来洛后 写下近5000字的《给洛阳的一封信》

“尊贵的洛阳本土的王子公主殿下，见字如面……”17日晚，宁夏银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)在抖音平台上发布《给洛阳的一封信》，相关视频很快登上热榜，引起数万名网友的点赞与转发。这封长信近5000字，回顾了他和家人春节假期在洛阳游玩的所见所感。昨日，“大老师”接受了本报记者的电话采访，他说：“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴！”

“大老师”发布了很多洛阳游视频

“尊贵的洛阳本土的王子公主殿下，见字如面……”17日晚，宁夏银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)在抖音平台上发布《给洛阳的一封信》，相关视频很快登上热榜，引起数万名网友的点赞与转发。这封长信近5000字，回顾了他和家人春节假期在洛阳游玩的所见所感。昨日，“大老师”接受了本报记者的电话采访，他说：“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴！”

一碗羊汤

“我是一名全职家庭‘煮夫’，平时喜欢拍视频记录生活。”“大老师”说，每年寒假和暑假，他都会带孩子“读万卷书，行万里路”，到全国各地走走看看。今年1月，他和几个朋友各自带着孩子，开启了一趟晋、豫、皖、鄂、陕等多省之旅。原本没有计划洛阳行，由于风雪阻碍，他们意外留在了洛阳几天。

“第一站去龙门石窟，我们进景区前在龙门古街找了家汤馆。”“大老师”说，羊肉汤和烩面不仅味道鲜香，而且价格不高，“在著名景区周边还能好吃又实惠，真让人没想到，也激起了大家深入了解洛阳的想法”。

提及初到洛阳，“大老师”感慨颇多。他说，牛肉汤、牡丹信号灯、博物馆、白马寺、应天门、明堂天堂，还有城市随时都能感受到的穿着汉服拍照的“汉服自由”，都让他印象深刻。