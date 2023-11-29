洛阳高速交警发布返程提醒

2月16日，洛阳高速交警支队发布假期返程预警：春节假期返程，切记避开2月17日(正月初八)假期最后一天返程最高峰。届时，连霍、二广、宁洛等主干高速公路在洛部分路段，以及洛阳部分高速收费站下站通行压力增加，广大驾驶员切记提前返程、错峰返程更顺畅。 2月16日，洛阳高速交警支队发布假期返程预警：春节假期返程，切记避开2月17日(正月初八)假期最后一天返程最高峰。届时，连霍、二广、宁洛等主干高速公路在洛部分路段，以及洛阳部分高速收费站下站通行压力增加，广大驾驶员切记提前返程、错峰返程更顺畅。 春节假期前半程，洛阳辖区高速公路车流量持续攀升，其中2月10日12.5万辆、2月11日28万辆、2月12日24万辆、2月13日24.3万辆、2月14日29万辆、2月15日26万辆。 洛阳高速交警提醒，初七、初八(2月16日、17日)的14时至20时，洛阳环城高速各站口会出现返程下站高峰，尤其是洛卢高速周山站、连霍高速洛阳站、二广高速瀍河站。 ●洛阳辖区易堵高速路段为：宁洛高速718公里彭婆互通至洛栾宁洛互通段、宁洛高速695公里大安互通、宁洛高速涧西站至755公里任庄互通段、二广高速1130公里黄河桥至1135潘庄高架桥段、洛栾高速伊川西站附近路段。 ●洛阳城区周边下站车流量较大的站点为：瀍河站、伊阙站、周山站、洛阳站、洛龙站。 洛阳高速交警提醒—— ●要乘坐正规客运车辆，严禁乘坐超员车辆。高速交警将联合交通运输执法部门持续开展超员及非法营运联合整治。 ●上高速前给车辆做一次检查，尤其是轮胎、玻璃水、油量(电量)、刹车等，提前获悉高速路况，合理进行线路规划。 ●高速行驶一定要系好安全带，不要超速；不要随意变更车道；不要随意停车；一旦错过出口，要到前方收费站掉头，严禁倒车；高速公路一旦发生拥堵要服从现场交警、路政人员指挥，严禁违法占用应急车道。 ●春节期间危化品车辆禁止上高速。 ●可通过洛阳交警、河南高速公安、河南高速、洛阳网等微信公众号及洛阳高速交警微博等平台，以及高德地图、104.1省交通广播、92.7洛阳市交通广播、掌上洛阳客户端等获取高速通行信息。 ●河南省高速交警总队指挥中心电话：0371-68208110(可获取全省高速的实时路况信息)。 ●洛阳市高速交警支队指挥中心电话：0379-67872168(可获取洛阳高速的实时路况信息)。 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）(高速交警供图)