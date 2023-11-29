洛阳今夜有小雨造访！气象部门发布最新天气预报

这两天，随着一股冷空气的到来，洛阳市最高气温出现明显下降。

这两天，随着一股冷空气的到来，洛阳市最高气温出现明显下降。

这股冷空气来去匆匆，把气温短暂拉回至常年正常水平。据中央气象台中期预报，17日至21日还有一股实力更为强劲的冷空气蓄势待发，将自西向东自北向南影响我国大部地区，或达到寒潮强度。未来10天，中东部气温大幅震荡，请公众关注天气变化，及时调整着装，以防感冒。

来看洛阳天气，洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气影响，我市最高气温较前期明显下降。19至21日受强冷空气及高空短波槽的共同影响，我市将出现雨雪大风降温天气。

今天夜里：小雨转多云，高海拔山区有雨夹雪或小雪，西北风4～5级，阵风6～8级。

15日(初六)：多云转晴天，西北风3～4级转偏西风2～3级，气温3℃～12℃。

16日(初七)：晴天到多云，偏南风3级左右，气温-1℃～14℃。

17日(初八)：晴天转多云，偏东风3～4级，气温0℃～17℃。

18日(初九)：多云到阴天，气温5℃～19℃。

19日(初十)：阴天转小雨，夜里雨夹雪转小雪，偏北风4℃～5级，气温5℃～11℃。

20日(十一)：阴天有小雪，气温-2℃～1℃。

21日(十二)：阴天转小雪，气温-4℃～0℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博 文/图)