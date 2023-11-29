北京游客车辆冒烟 洛阳城管“火速”解决

2月13日(大年初四)15时左右，洛阳市老城区城市管理综合执法大队井常伟、魏德阳在洛邑古城景区附近巡查期间，一位北京游客神情紧张，前来求助。
2月13日(大年初四)15时左右，洛阳市老城区城市管理综合执法大队井常伟、魏德阳在洛邑古城景区附近巡查期间，一位北京游客神情紧张，前来求助。
2月13日(大年初四)15时左右，洛阳市老城区城市管理综合执法大队井常伟、魏德阳在洛邑古城景区附近巡查期间，一位北京游客神情紧张，前来求助。
原来，该游客的车头处不知何故冒烟了，情况紧急。城管队员立即拿来灭火器和矿泉水上前，经检查发现是水箱温度太高。经过给水箱降温等妥善处理，及时解除了安全隐患，游客对洛阳城管点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）
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