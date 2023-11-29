洛阳多家博物馆调整除夕开放时间

刚刚，记者获悉，洛阳多家博物馆调整除夕(2月9日)当天开放时间 刚刚，记者获悉，洛阳多家博物馆调整除夕(2月9日)当天开放时间—— 八路军驻洛办事处纪念馆：9时至15时(14时30分停止入场)； 洛阳博物馆：9时至15时(14时30分停止入场)； 二里头夏都遗址博物馆：9时至12时(11时30分停止入馆)； 洛阳古墓博物馆：9时至15时(14时停止入馆)。 隋唐大运河文化博物馆：9时至15时(14时30分停止入场)； 洛阳民俗博物馆：9时至15时(14时30分停止入场)。 春节假期期间，各博物馆正常开放。 （洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）