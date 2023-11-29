洛阳多家博物馆调整除夕开放时间

刚刚，记者获悉，洛阳多家博物馆调整除夕(2月9日)当天开放时间
刚刚，记者获悉，洛阳多家博物馆调整除夕(2月9日)当天开放时间
刚刚，记者获悉，洛阳多家博物馆调整除夕(2月9日)当天开放时间——
八路军驻洛办事处纪念馆：9时至15时(14时30分停止入场)；
洛阳博物馆：9时至15时(14时30分停止入场)；
二里头夏都遗址博物馆：9时至12时(11时30分停止入馆)；
洛阳古墓博物馆：9时至15时(14时停止入馆)。
隋唐大运河文化博物馆：9时至15时(14时30分停止入场)；
洛阳民俗博物馆：9时至15时(14时30分停止入场)。
春节假期期间，各博物馆正常开放。
（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）
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