春节期间，洛阳公交部门将主动对接保障33项文旅活动

前不久，雨雪天气造成部分列车晚点，160名旅客滞留洛阳龙门站，洛阳市公交集团连夜组织3台大巴运送滞留人员，并在接下来几天内连续派出公交车转运近300人。

前不久，雨雪天气造成部分列车晚点，160名旅客滞留洛阳龙门站，洛阳市公交集团连夜组织3台大巴运送滞留人员，并在接下来几天内连续派出公交车转运近300人。这是春运期间洛阳市公交集团保障群众出行，助力洛阳文旅事业的一个缩影。

据了解，春节临近，该集团提前谋划，将在春节期间对接我市33项文旅活动，通过加密班次、开通直达车、区间车等方式，全力满足群众出行需求。针对应天门、洛邑古城、白马寺、老城十字街等热门景点景区的活动情况，洛阳市公交集团将适时延长收车时间；根据民航、铁路、轨道客流情况，适时延长运营时间、增开夜班车，确保乘客得到及时疏运。

此外，该集团还将利用好智能调度平台，密切关注重点线路、重点区域客流、路况等，与现场管理人员形成联动机制，对站点客流聚集、线路大间隔、道路拥堵等突发情况，及时采取有效措施，妥善处置，确保客流及时快速疏散。该集团还对所有参运车辆进行了一次综合性检测。做好了车辆“四系统”(电路、动力、转向、刹车系统)的检查，确保寒冷冰冻天气下参运车辆的技术状况良好。绝不允许“带病车”上路。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)