一台社区春节联欢会背后的故事

古筝演奏、说快板、钢琴演奏……近日，瀍河区东关街道通巷社区首届春节联欢会举行，15个节目轮番上演，为社区居民送上“文化大餐”。

古筝演奏、说快板、钢琴演奏……近日，瀍河区东关街道通巷社区首届春节联欢会举行，15个节目轮番上演，为社区居民送上“文化大餐”。

通巷社区党委书记、居委会主任孙国卿介绍，社区首届春节联欢会的参演人员涵盖高校教师、医务人员、小学生、商户等，共160多人参演，演出15个节目。然而，这样一个复杂的活动，前期报名工作仅一天就完成了，还有不少居民做志愿者，社区几乎没费什么力气。

活动筹备初期，辖区居民就各显“神通”，“我们平时就在邻里中心表演舞蹈，这么好的登台表演机会，不能错过。”“我们会抖空竹，也可以出个节目。”“我可以给演出背景做设计。”“我口才好，可以做主持人。”

敢筹办社区首届春节联欢会，社区的底气从何而来？前期“三自”组织的孵化拓展，是孙国卿给出的答案。

“以前，社区也有类似的群众组织，但局限在特定群体，影响力小。”孙国卿介绍。去年8月，随着通巷社区邻里中心的建成投用，“三自”组织有了固定的活动场所，积极开展走秀、舞蹈、唱歌、戏曲等各类活动，还吸引不少居民参与。其间，“三自”组织数量由最初的11支发展到现在的17支，进一步激活了基层的“末梢神经”。

社区首届春节联欢会的演出，还有不少单位主动参与。听说社区要举办春节联欢会，市第一人民医院决定组织部分员工出个朗诵节目。“平时，我们会和社区‘三自’组织联合开展活动。作为社区的一分子，我们也要参与。”该单位有关负责人表示。

一个半小时的社区首届春节联欢会演出，观众都看到最后。“演的都是身边事，感觉离我们很近。”看完精彩的演出，居民刘君笑着说。

社区首届春节联欢会的成功举办，让孙国卿有了更多思考。“群众需要什么，群众最有发言权。下一步，我们将依托‘邻里中心’阵地，充分发挥‘三自’组织作用，让群众主动参与活动，丰富居民文化生活，增强社区凝聚力。”孙国卿表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 薛雯雯）