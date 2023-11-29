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河洛地理：寻迹洛阳十三朝 北魏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2024.01.30 08:40

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

　　汉魏洛阳城是周代及东汉、曹魏、西晋、北魏时期的都城。西晋末年，五胡入扰，晋室南渡，在建康(今南京)建立东晋。公元420年，东晋灭亡，此后有宋、齐、梁、陈四个朝代定都建康，称为南朝。

　　晋室南渡后，北方进入五胡十六国时期，直到公元439年被北魏统一。此后，北魏又分裂为东魏、西魏，并分别被北齐、北周取代，称为北朝。

　　北魏是拓跋鲜卑部建立的政权，其先祖活动于东北大兴安岭一带，平时以狩猎为生，没有文字，习惯于口耳相传、刻木记事。后来，拓跋鲜卑部曾在呼伦贝尔一带留下足迹，并在盛乐(今内蒙古和林格尔)建立代国，公元398年迁都平城(今山西大同)，正式定国号为魏，史称北魏。

　　北魏开国之初就重用汉族士人，建立了完备的典章制度。公元493年，魏孝文帝为更好地推行汉化改革，完成统一全国的千秋大业，决意迁都洛阳，从此开启了北魏的洛阳时代。

　　拓跋鲜卑历史文化园

　　汉魏洛阳城是西晋旧都，历经战乱，残破不堪，北魏迁都后重整宫室，并扩建外郭城，使其面积达到100平方公里，成为当时世界上屈指可数的大都市，其影响力也远达万里之外。如《洛阳伽蓝记》中记载，“自葱岭已西，至于大秦，百国千城，莫不欢附”。

　　因为崇佛，北魏王朝热衷于开窟造像，洛阳城中更是寺塔林立，犹如佛国胜地。然而，北方的六镇起义很快打破了这种繁华景象，枭雄尔朱荣率军攻入洛阳，发动河阴之变，使北魏朝堂为之一空。

　　公元534年，迁都洛阳后共历42年的北魏灭亡。公元577年，北周灭北齐，统一北方，并于公元581年被隋取代。公元589年，隋灭南陈，结束了自西晋以来近300年的分裂局面。

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[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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