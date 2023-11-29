“穿越盛唐洛阳年”！2024迎春消费季活动启动

记者27日从洛阳市商务局了解到，即日起，洛阳市启动“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动。

记者27日从洛阳市商务局了解到，即日起，洛阳市启动“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动。

据悉，“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动将持续至3月，围绕“味”你而来·美食系列活动、“欢腾龙年”全城狂欢嗨购节等五大板块的促消费活动，营造全民消费氛围，推动文旅“流量”转化。洛报融媒记者为您打探到部分精彩活动信息。

“城市年味”年货节系列活动

活动时间：2月2日至2月24日

活动内容：以沉浸式娱乐消费为主题，在全市范围内统一开展迎春年货节系列活动：在河洛古城组织开展沉浸式年货节活动；农历每月逢四、十四、二十四举办洛阳谷水会；联合嗨团科技、东盟先生、购时惠等本地电商平台，举办主题为“国潮年货·云购洛阳”的网上年货节；举行2024瀍河新春年货节暨灯、车、房联展系列活动。

“欢腾龙年”全城狂欢嗨购节

活动时间：2月1日至3月1日

活动内容：在全市重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和超市联动开展全城狂欢嗨购节；组织全市重点汽车销售企业开展进社区、赶大集展销活动；投入财政资金300万元，采取“政府补贴+银行配资+商家让利”的方式，大力开展家电“以旧换新”活动；在伊滨区庞村镇产业聚集区展出新型钢制家居产品；举行“数字红包雨”消费券发放活动，鼓励各县区发放家用电器、智能电子产品、家装、家居、家纺、农产品和零售、餐饮、住宿等消费券，充分挖掘城乡消费潜力，激发消费市场活力。