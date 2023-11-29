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春运启动！洛阳龙门站预计发送旅客103万人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 21:08

　　2024年春运从1月26日开始，3月5日结束，为期40天。26日上午，记者在洛阳站、洛阳龙门站、洛阳北郊机场看到，春运首日，旅客有序排队进站候车(机)，出行秩序井然。

　　为做好春运期间旅客运输服务工作，车站和机场均提前部署、提前行动，做好充足准备。

　　洛阳站、洛阳龙门站：龙年主题活动受到旅客欢迎

　　26日，洛阳站发送旅客16241人，洛阳龙门站发送旅客25009人。

　　春运期间，洛阳车站预计将发送旅客210万人，同比2023年增长21.3%，其中洛阳龙门站预计发送旅客103万人，同比2023年增长23.5%；开行图定列车108对，春运临客18对，同比2023年运力增长13%。

　　记者看到，洛阳站、洛阳龙门站在售票厅、进站口、候车厅、服务台等处，布置了龙年福字、窗花、灯笼、对联等物品，让春运年味更浓。

　　春运首日，洛阳车站在洛阳龙门站围绕“龙行龘龘，龙门寻龙记”开展主题系列活动，为旅客送上精心准备的龙年主题快闪节目表演，并邀请旅客参与互动答题活动，参与的旅客可获得车站设计制作的龙年元素文创产品明信片和“龙行龘龘，龙门寻龙记”海报。在洛阳龙门站服务台、候车室等处设置了4个盖章打卡点，旅客可自行选择，盖上特色文化章，打卡留念。

　　“龙年元素文创产品明信片非常漂亮，我要带回家收藏起来。”在洛阳龙门站候车的旅客何女士说。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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