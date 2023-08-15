河洛地理：寻迹洛阳十三朝 东汉

洛阳地处“天下之中”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

汉魏洛阳城遗址

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

洛阳地处“天下之中”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为五都荟洛。

其中，汉魏洛阳城是东汉、曹魏、西晋、北魏的都城，其前身为周时的成周城。秦时设三川郡，吕不韦对其进行了扩建；西汉初年，汉高祖刘邦定都洛阳，也曾在这里留下“南宫论三杰”的佳话。

西汉末年，王莽篡政，建立新朝，不久天下大乱。刘秀在家乡南阳起兵，最终光复汉室，建立东汉。《后汉书》中记载，建武元年(公元25年)十月，“车驾入洛阳，幸南宫却非殿，遂定都焉”。

东汉洛阳城北倚邙山、南临洛河，南北九里，东西六里，又称“九六城”。东汉崇尚火德，刘秀定都洛阳，担心水能克火，遂改“洛阳”为“雒阳”。从光武中兴到明章之治，这里开启了一个“风化最美、儒学最盛”的时代。明帝感梦求法，建了佛教东传的第一座官办寺院——白马寺；班超出使西域，将隔绝多年的丝路重新打通；张衡当太史令，在灵台造出了浑天仪和地动仪……

然而，强盛的东汉也有它的软肋，那就是宦官当政，外戚擅权，天灾人祸不断。东汉末年，黄巾起义爆发，随后群雄并起，天下三分。汉献帝建安二十五年(公元220年)，历12帝共196年的东汉王朝被曹魏取代。

现在，就让我们走近东汉王朝，感受它曾经的辉煌，也体会它曾经的无奈。