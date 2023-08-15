洛轴+中信重工！“洛阳造”联名新品护航我国产业供应链安全

由瑞幸和茅台联名推出的酱香拿铁最近火爆网络，让大家见识了“联名”的威力。关于“洛阳造”，近日也有一款“大咖联名”的重磅产品下线，那就是由洛轴与中信重工联合打造的首台套矿山重型装备特大型轴承。

由瑞幸和茅台联名推出的酱香拿铁最近火爆网络，让大家见识了“联名”的威力。关于“洛阳造”，近日也有一款“大咖联名”的重磅产品下线，那就是由洛轴与中信重工联合打造的首台套矿山重型装备特大型轴承。

“国家队”强强联合，攻克行业顶尖难题

作为各自领域的龙头企业，洛轴和中信重工经常“出手即不凡”。需要两家单位联合发力的矿山重型装备特大型轴承，到底是什么来头？

轴承，被誉为装备制造的“心脏”部件，其中应用在矿山机械等重大装备领域和风力发电、高铁动车及航空航天等新兴产业领域的高端精密轴承，更被业内视为“制造业王冠上的明珠”。虽然目前我国已实现大部分高端装备国产化，但缺乏批量生产高端轴承技术，仍是制约国内高端装备制造和战略性新兴产业发展的瓶颈。

此次正式名字为“矿用磨机小齿轮轴组滚动轴承”的产品，就是两家单位依托各自的国家重点实验室，为打造国产矿山重型装备高端精密轴承发起的联合攻关。最终产品将作为中信重工自主研制国内最大球磨机上的关键部件，为我国矿山机械关键核心技术自主可控添上浓墨重彩的一笔。

目标已定，双方于今年3月签下协议，开始联合攻关，从原材料选型、产品设计到工艺制造，均采用高标准先进水平进行控制和管理。在研制过程中，双方人员在设计、加工工艺、制造技术、过程控制、使用工况等方面积极沟通，紧密配合，最终成功发挥国家级科创平台优势，突破矿山重型装备重载及复杂工况条件下专用特大型轴承"卡脖子"技术，打破进口垄断，又一次在关键领域实现了国产高端轴承从“跟跑”到“并跑”的跨越！