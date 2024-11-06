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洛阳元旦长跑倒计时 最新道路交通管制方案发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.12.30 12:04

　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛将于1月1日8时至11时举行，为保障比赛顺利进行及道路交通安全畅通，在比赛期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。具体内容如下：

　　经洛阳市人民政府批准，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛将于1月1日8时至11时举行，届时，将有约1万名运动爱好者分别参加3公里、5公里欢乐跑和半程马拉松赛。比赛起点设在洛阳市体育中心广场,3公里、5公里欢乐跑终点设在体育中心广场，半程终点设在定鼎门广场。为保障比赛顺利进行及道路交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在比赛期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下:

　　比赛线路设置

　　3公里线路：

　　起点：洛阳市体育中心广场(向南)→开元大道(向西)→学府街(向北)→体育场西门(向南)→体育场南门(向东)→会展北路(向南)→环湖路(向东)→体育中心南门(向北)→终点(洛阳市体育中心广场)。

　　5公里线路：

　　起点：洛阳市体育中心广场(向南)→开元大道北半幅(向西)→折返点(龙翔街)→开元大道南半幅(向东)→体育中心南门(向北)→终点(洛阳市体育中心广场)。

　　半程线路：

　　起点：洛阳市体育中心广场(向南)→开元大道(向西)→学府街(向北)→古城路(向西)→滨河南路(向东)→聂泰路(向南)→折返点(古城路北150米)→聂泰路(向北)→牡丹桥(向北)→解放路(向北)→中州中路(向东)→应天门西辅道(向南)→凯旋路(向东)→定鼎大道(向南)→洛阳桥(向南)→龙门大道西侧辅道(向南)→古城路(向西)→终点(定鼎门广场)

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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