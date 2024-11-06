洛阳近期昼夜温差超10℃ 早晚保暖需注意

今日洛阳多云转晴天，西北风3级～4级，气温1℃～11℃。 最近几天，晴朗、温暖是主基调，不过昼夜温差大都在10℃以上，早晚一定要注意穿厚点儿。此外，森林火险气象等级较高，需增强防火意识。 市气象台据最新气象资料分析，本周，我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。2025年1月1日、2日，受冷空气南下影响，我市风力较大，最高气温变化幅度较大。 最近几天天气预报 今日：多云转晴天，西北风3级～4级，气温1℃～11℃。 明日：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温-2℃～10℃。 2025年1月1日(周三)：晴天间多云，西北风逐渐增大到4级左右，气温-2℃～14℃。 2日(周四)：晴天间多云，偏北风3级～4级，气温-2℃～7℃。 3日(周五)：晴天到多云，气温-4℃～7℃。 4日(周六)：晴天，气温-3℃～12℃。 5日(周日)：晴天间多云，气温-2℃～13℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)