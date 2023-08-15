大爱洛城！洛阳红十字志愿者完成第50例造血干细胞捐献

“我不知道你承受了多长时间的病痛折磨，但我知道你是个勇敢、坚强的人，希望能和你一起共度难关！”11日中午，在洛阳市中心医院血液内科病房，36岁的洛阳市民李高朋完成造血干细胞捐献后，写下祝福，送给被救助的陌生血液病患者。

李高朋完成造血干细胞捐献

“我不知道你承受了多长时间的病痛折磨，但我知道你是个勇敢、坚强的人，希望能和你一起共度难关！”11日中午，在洛阳市中心医院血液内科病房，36岁的洛阳市民李高朋完成造血干细胞捐献后，写下祝福，送给被救助的陌生血液病患者。

等待4年多，他如愿救助一位有缘人

36岁的李高朋家住涧西区，目前是洛阳云鹏文化传媒有限公司的一名出版编辑。说起造血干细胞捐献，他直言是多年前看过相关新闻报道后，便萌生了报名的想法。

“2019年时我还在郑州工作，有一天，我萌生了加入造血干细胞志愿者库的念头，就独自跑去当地红十字会报了名。”李高朋笑着说，在报名后的4年多时间里，他先后接到三次初配成功的电话，前两次答应捐献后，后续未接到进一步通知。

今年7月，李高朋第三次接到红十字会通知，得知他与一名患有急性血液病的30多岁女性配型成功。“等待4年多，我终于能救助一位‘有缘人’了，家人知道这个消息后都很支持我，就连5岁大的女儿也鼓励我一定要救那位陌生的姨姨。”李高朋说，他与这名患者同龄，“这个年龄正是为家庭奋斗的时候，我希望用微薄的力量去帮助她渡过难关。”

由于工作需要，李高朋长期加班熬夜，入睡时间多在凌晨1点之后。“这两个月，我强制让自己晚上10点半前睡觉，以保障身体健康符合捐献条件，毕竟救人才是最要紧的事。我也算完成一个曾经的愿望，救助一个陌生的生命。”李高朋说。

造血干细胞配型成功率仅为十万分之一

一名志愿者为什么会出现多次接到初配成功通知的情况？接到通知后为什么不能第一时间捐献？洛阳市红十字会工作人员说，非血缘关系之间的造血干细胞配型成功率只有十万分之一，电话征询意愿只是患者与志愿者初步配型成功，并不意味着最终可以顺利捐献。

该工作人员说，一名血液病患者如果遇到多名与之配型成功的志愿者，红十字会和医疗机构将在征求志愿者的捐献意愿后，择优选择，并进行下一步高分辨检测。因此，会出现志愿者接到初配成功的电话后，却没有接到进行下一步通知的情况。

此外，如果患者病情发生变化，也会导致无法进行造血干细胞移植。同时，还会出现造血干细胞移植以及后续治疗费用问题，让一些家庭难以承担，最终无奈选择终止移植。 “会有多种原因导致捐献造血干细胞终止的情况，甚至可能会在志愿者完成体检后出现。所以，每一例成功捐献造血干细胞的背后，都会经历重重考验，非常不易。”该工作人员说。