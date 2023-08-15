天津直博会上的洛阳智造

17日，第六届中国天津国际直升机博览会(简称天津直博会)落下帷幕。 17日，第六届中国天津国际直升机博览会(简称天津直博会)落下帷幕。 天津直博会是我国唯一的国家级国际直升机专业展会，已成为全球第二大直升机专业展览会。该届天津直博会，全球主要直升机主机厂和配套企业全部参加，参展国家和地区20余个，参展中外企业350余家。 在天津直博会现场，来自我市中国空空导弹研究院、洛阳电光设备研究所、洛阳轴承研究所有限公司的机载光电吊舱、精密轴承等高科技产品悉数亮相。 洛阳制造的“鹰眼”“龙之眼”等光电吊舱产品，是搜索、探测、救援类高科技“硬核产品”，目前已装备在多型国产直升机和无人机上，在国防建设和应急救灾领域发挥着无可替代的作用。洛阳轴承研究所有限公司的特种精密轴承广泛应用于航空航天领域，创造了多项第一，从国产战机的发动机转动轴承到起落架轴承、陀螺仪轴承，都离不开“洛阳智造”的鼎力相助。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 刘永红 摄影报道)