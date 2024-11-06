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中宣部2024年“高质量发展调研行”河南主题采访活动走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:40

　　“洛阳的农业科技让我印象深刻，乡村产业发展的‘洛阳经验’同样值得报道和借鉴。”昨日，结束在洛阳连续4天的调研采访，中国新闻社记者刘亮发自肺腑地说。

　　12月26日至29日，由中宣部组织的2024年“高质量发展调研行”河南主题采访活动在我市举行。来自人民日报、新华社、中央广播电视总台等国家、省、市媒体的新闻工作者，围绕“坚持不懈抓好‘三农’工作，扎实推进乡村全面振兴”这一主题，深入一线开展集中调研采访。一项项农业“黑科技”，一件件畅销“土特产”，通过记者的笔头和镜头走向“云端”，展现了洛阳高质量发展的显著成效和精彩故事。

采访团成员采访中国一拖

　　AGV小车自主搬运、总装线脉动式向前……走进中国一拖集团有限公司，3分钟下线一台大轮拖的“洛阳速度”，令采访团成员啧啧称叹。

　　近年来，在智能化、数字化技术加持下，中国一拖建成我国首个大型农机智能制造工厂，推动无级变速、动力换挡等高端新型拖拉机智能制造，为护航粮食安全贡献一臂之力。

采访团成员采访普莱柯生物工程股份有限公司

　　全球首创禽流感(H9)三联、四联灭活疫苗，国内首创猪圆环病毒2型灭活疫苗……在普莱柯生物工程股份有限公司，企业以关键核心技术创新为支撑，引领我国生物医药产业跨越式发展的历程，同样给采访团成员留下深刻印象。

　　产业的发展蒸蒸日上，群众的生活更是日新月异。

　　7年前，他还是贫困户；如今，靠着贴息贷款进入蕙兰种植行业，年入数百万元！走进栾川县，新南村村民苏丙乙的今昔之变，引得中国日报等媒体关注报道。

采访团成员采访栾川蕙兰文化产业园

　　推动乡村产业提质增效，离不开培育新产业新业态。在栾川县“栾川印象”旗舰店、蕙兰文化产业园，有“土特产”规模化、品牌化、集约化的发展经验；在嵩县中原药谷，有“科创园+企业+合作社+基地+群众”的发展模式；在栾川县老君山民宿集群，有乡村旅游“一张床”变“一种生活方式”的提质升级……一幕幕生机勃勃的乡村新景，成为采访团成员争相报道的对象。

　　“这些乡村特色产业挖掘了乡村价值，盘活了乡村资源，有力推动了农民增收，亮点多、成效好，具有很高的报道价值。”河南日报社记者赵一帆感慨。

　　据了解，今年以来，我市坚持以创新引领发展，聚焦建强副中心、形成增长极，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，高质量发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势。

　　围绕乡村振兴，我市系统谋划推进乡村振兴“151”工作举措，突出抓好乡村产业连片发展，栾川民宿、嵩县中药材、孟津果蔬等产业集群不断做大做强，乡村振兴集中连片示范区建设已全面铺开，农业农村发展展现新面貌、开创新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 陈曦 郭学锋 吕百营 通讯员 贺金良 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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