日前，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正批量组装氢燃料电池系统(氢燃料发动机)。

日前，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正批量组装氢燃料电池系统(氢燃料发动机)。 日前，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正批量组装氢燃料电池系统(氢燃料发动机)。 该公司拥有燃料电池关键零部件、电堆模块、系统集成等方面数十项专利技术，产品涵盖50千瓦至150千瓦多个类型，可用于客车、重卡、物流车、环卫车及工程车等多个车型。“洛阳造”氢燃料电池系统批量投放市场，将为企业发展注入新动能，助力我市氢能产业发展跑出“加速度”。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）