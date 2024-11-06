积极作为，做大做强洛阳经济——二论贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神

时间是最忠实的记录者，也是最客观的见证者。

时间是最忠实的记录者，也是最客观的见证者。

日前召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，着眼于实现明年经济社会发展预期目标，部署了多项重点任务，充分体现了对一个“最大共识”和五个“必须统筹”的规律性认识，为我们做好明年经济工作明确了主攻方向、指出了实践路径。

近年来，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，市委、市政府本着对历史负责、对洛阳负责、对700多万人民负责的务实态度，认真落实党中央、省委的决策部署，把“三项重点工作”作为加快全市高质量发展的突破口，主动引入了一批打基础、利长远的风口产业，积极推进了一批具有开创性、突破性的重点项目。因势利导破解了一些制约洛阳高质量发展的痛点、难点问题，全市经济呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。

这是锐意进取顺应洛阳发展之“势”，也是克难攻坚破解发展难题之“势”，更是乘风而上抢抓机遇之“势”。势头来之不易，要倍加珍惜，尤其明年是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年，更要积极作为、乘势而上，保持好昂扬向上的势头，交一份满意的答卷，做出无愧于时代的业绩。

越是气势恢宏的篇章，越需要精益求精地书写。

既要认识到，做大做强洛阳经济是人民的期盼、时代的呼唤、高质量发展的要求；也要认识到，发展不足仍是现阶段洛阳最突出的问题、最主要的矛盾，无论是城市经济，还是县域经济、国有企业，还是民营企业、工业领域，还是其他产业领域，都存在发展不足的问题。如果不能尽快改变这种状况，洛阳就会被越来越多的城市超越，人们对洛阳发展的信心就会逐渐丧失，洛阳聚合优质资源的能力就会被严重削弱，洛阳发展就会陷入极其被动的局面。

发展中的问题，只有在发展中才能解决。

做大做强洛阳经济，把准大局大势是前提。守住“稳”的底线，是我们的责任；做好“进”的文章，是我们的使命。要深入研究蕴含重大机遇、带来严峻挑战、关系发展全局的重大趋势性变化，积极应对各种机遇性竞争性重塑性变革；要充分挖掘洛阳的发展潜力，形成全市上下一盘棋的强大战斗合力，看准了问题抓紧干，奔着解决最突出的问题去，把各方面的干劲带动起来。

同时，我们必须推进改革创新，坚持以科技创新引领产业升级、以深化改革破除体制机制障碍，促进改革创新协同发力，持续推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；必须用好市场机制，主动摆脱以行政手段抓经济工作的路径依赖，着力营造有利于市场充分发挥作用的环境，更好地依靠市场聚资源、促发展；必须突出项目抓手，紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子”，下大力气谋划实施更多带动性、支撑力强的重大项目，以优质项目的接续实施推动经济发展提质提速；必须激励担当作为，坚持鲜明的用人导向、科学的激励导向、正确的执纪导向，教育引导党员干部提振干事创业的精气神，竭尽全力干出为全局助力添彩的业绩。

时代洪流奔涌向前，唯有保持战略主动，才能赢得洛阳的发展主动；唯有积极抢抓机遇，才能让洛阳在变革中焕发新生。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央和省委对经济工作的部署要求，坚持干字当头，坚定信心、迎难而上、积极作为，把各方面积极因素转化为发展实绩，我们定能高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。(洛平)