助力制造强国建设！制造业可靠性提升“洛阳标杆”全省亮相

13日，记者从洛阳市工信局获悉，正值全国第46个“质量月”，在近日召开的全省“制造业可靠性提升”活动中，中信重工大型矿物磨机全生命周期可靠性提升实践作为先进经验进行分享。

13日，记者从洛阳市工信局获悉，正值全国第46个“质量月”，在近日召开的全省“制造业可靠性提升”活动中，中信重工大型矿物磨机全生命周期可靠性提升实践作为先进经验进行分享。

磨机是矿产处理核心装备，其可靠性是磨机发挥核心功能的关键因素。作为我省唯一入选2022年全国制造业可靠性提升优秀案例的先进经验，中信重工大型矿物磨机全寿命周期可靠性提升实践从根源上系统性解决了产品可靠性问题，极大提高了矿物磨机使用的耐久性和可用性。

在该项实践中，中信重工通过可靠性设计方法，成功突破大型矿物磨机在疲劳、振动、衬板磨损及产量与能耗等方面的行业痛点，对磨机关键零部件结构性能、动态特性、离散颗粒运动与能量利用、控制策略与产量提升等关键技术问题进行了深入研究，成功建立了磨机可靠性设计、评价体系并形成企业规范，其产品连续多次获评“制造业单项冠军”，远销至50多个国家和地区，为国产重型装备行业高端装备研制提供了重要参考。

可靠性作为反映产品质量水平的核心指标，是制造业发展水平的重要体现。根据今年工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，围绕制造强国、质量强国战略目标，后续洛阳市将积极聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，促进制造业“增品种、提品质、创品牌”，推动更多洛阳制造业企业实施可靠性提升工作，并结合产业链建设形成龙头企业牵引、上下游企业联动的制造业可靠性协同管理模式，力争到2025年打造一批可靠性提升典型示范。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保 文/图）