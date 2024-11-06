国家农机装备创新中心获工信部“点赞”

记者从位于伊滨区的国家农机装备创新中心获悉，工业和信息化部装备工业一司近日发来感谢信，对该中心在农机装备决策咨询中作出的突出贡献表示感谢，并鼓励该中心再接再厉，再创佳绩。

记者从位于伊滨区的国家农机装备创新中心获悉，工业和信息化部装备工业一司近日发来感谢信，对该中心在农机装备决策咨询中作出的突出贡献表示感谢，并鼓励该中心再接再厉，再创佳绩。

信中指出，国家农机装备创新中心长期以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹多元力量支持装备制造业高质量发展，与工信部高效协同，高质量完成既定任务目标，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实物质技术基础。

作为我国农机行业唯一的国家级制造业创新中心，自成立以来，国家农机装备创新中心聚焦推动装备制造业高质量发展，积极搭建桥梁纽带，有效统筹政府、企业、高校及科研机构等多方力量，形成强大的协同创新合力，进一步提升我国农机装备自主创新能力，加速农业现代化进程。

在此次与工信部协作中，该中心根据任务要求，充分发挥智库功能，在农机装备专题研究、关键技术攻关及产业升级等关键领域积极献言献策，在项目实施过程中展现出专业素养、高效执行力和团队协作精神，为工信部工作提供了有力支持，也为行业发展树立了新的典范。

“此次收到感谢信，是对中心在农机领域技术实力的充分肯定，也是对我们技术人员专业能力和敬业精神的高度赞许，更是对我们后续发扬优良传统奋勇攻关的激励与鞭策。”国家农机装备创新中心相关负责人表示。

根据规划，后续该中心将积极响应国家号召，紧跟时代步伐，持续深化技术创新与产业升级，不断突破高端农机装备共性技术瓶颈，同时致力于构建开放合作的创新生态，促进产业链上下游协同发展，进一步凸显国家级创新中心的战略定位与引领作用，为现代农机装备的研发与产业化提供更加全面、有力支撑。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保 唐聪聪)