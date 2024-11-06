珍藏近50年的搪瓷缸 见证峥嵘岁月

20世纪七八十年代，搪瓷缸几乎是家家户户必备的生活用品，有的缸子上还印有“奖”字，发挥荣誉的激励作用。

20世纪七八十年代，搪瓷缸几乎是家家户户必备的生活用品，有的缸子上还印有“奖”字，发挥荣誉的激励作用。在市民王蒲州家中，有一只珍藏近50年的搪瓷缸，缸子里装的是一段令他难忘的峥嵘岁月。

搬了5次家，一直将它珍藏在身边

今年85岁的王蒲州，住在涧西区长春路街道洛铜社区。昨日，记者在老人家里见到了这只搪瓷缸。缸子的外形简单，高约9.2厘米，直径约8.8厘米。洁白的搪瓷缸上印着毛主席头像，下面有“永远忠于毛主席”7个红字，杯盖和杯底有少许磕碰，虽已露出锈蚀的痕迹，但不影响整体美观。

王蒲州告诉记者，这只搪瓷缸上虽然没有“奖品”字样，但这是1974年他受省军区委派，参与侦破一宗原洛阳地区管辖的重大政治性疑难案件后获得的，难能可贵。

“每当我想起在部队的日子，都会拿起这只缸子，仿佛回到了那段不能忘却的岁月。”王蒲州说，近50年来，他搬了5次家，一直把这只搪瓷缸珍藏在身边，“于我而言，它不仅是一件器物，更是一份沉甸甸的回忆”。

难忘军旅生涯，“结缘”搪瓷缸

王蒲州回忆道，1958年10月，正在读中学的他得知征兵的消息，兴奋地报了名。经过政审和体检，1959年元旦，他和3000多名新兵一起，从洛阳秘密踏上前往内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗的专列，光荣地成为中国第一个导弹卫星发射中心——酒泉“两弹一星”发射基地的第一代建设者。

此后的两年半，王蒲州和战友们战严寒、斗酷暑，顶风冒沙，艰苦作业，奇迹般地在昔日荒凉的戈壁大漠中建成我国第一个导弹武器综合试验靶场。其间，王蒲州荣立三等功，并加入中国共产党，由于贡献特别突出还被破格提拔为军干。

1962年，王蒲州在部队新组建的工程兵“工程技术总队”任职。奉中央军委命令，1963年，他和近600名官兵秘密进驻罗布泊核试爆场，参与了我国第一颗原子弹成功试爆任务。

任务圆满完成后，1971年7月，王蒲州被调入洛阳军分区政治部保卫科任职。1974年年底，他受省军区委派，中途加入原洛阳行署公安处专案组，参与侦破了一宗原洛阳地区管辖的重大政治性疑难案件。

刚接到任务时，王蒲州的妻子因公受伤在陕县(今三门峡市陕州区)住院，他正准备前去陪护。为了不影响专案组的工作，他第一时间委托亲属照顾妻子，自己和一名同事先后前往北京、广东、上海等9个省市，寻找国内知名的痕迹鉴定专家协助案件侦破工作。直到妻子住院3个月后出院，王蒲州都没顾上去看一眼。

1975年7月，该案成功侦破，专案组得到省公安厅嘉奖，王蒲州获得了这只搪瓷缸作为奖励，他如获至宝。

小小搪瓷缸，浓浓红色情

王蒲州将这只搪瓷缸摆放在办公桌上，每天用来喝茶。他喜欢抓一把茉莉花茶放进茶缸，水冲进去，看着缸口升腾起热气，满缸子的茶叶飘散开来，香气浸入心脾。

闲暇时，他总会凝视这只缸子，看着上面“永远忠于毛主席”几个字，回想起参军时父母的嘱托，一种温暖和力量涌上心间。

多年来，王蒲州一直将这只搪瓷缸带在身边。虽然用得很爱惜，但历经岁月侵蚀，缸子上仍不可避免地有一些漆面脱落，他便把缸子放进柜子珍藏，不时拿出来端详一番，擦一擦上面的灰尘。

“这只搪瓷缸就像一位默默守护在我身边的老伙计、好战友，记录着我在部队的点点滴滴，也让我找到了慰藉和力量。”王蒲州说，1983年，在他的精心组织下，洛阳军分区干休所与洛阳博物馆联合开展军民共建社会主义精神文明建设活动，成效显著，他因此荣获建设社会主义精神文明先进个人荣誉奖章。

1986年，王蒲州转业到洛阳铜加工厂(现洛铜集团)公安处任副处长。他将这只搪瓷缸带到了新办公室，安放在玻璃柜里。无论是当年历时40多天艰难地摸排查访，破获重大凶杀案，还是后来带领团队侦破特大盗窃案，抓获54名罪犯……这只搪瓷缸都像一面镜子，激励着他不断前行。

物印初心，退休不褪色

1997年退休后，王蒲州积极发挥余热，作为志愿者参与到社区烦琐的工作中。只要社区有需要，他都会主动参与、冲锋在前，毫无怨言。

作为一名老党员，王蒲州还积极参与到社区党务建设工作中，加入耄耋之声宣讲团，给社区干部党员上党课，讲述建党故事、分享学习心得、走街串巷宣传党的方针政策等，用实际行动发挥着党员的模范带头作用，成为社区居民的强大后盾。

由于表现突出，2023年，长春路街道武装部聘用王蒲州为国防教育特邀宣讲员。当年，他还被授予洛阳市“最美退役军人”称号、2022年度“最美洛阳人”百星人物称号……

这只搪瓷缸作为他人生历程中重要的物件之一——既见证了他作为一名党员的初心和使命，也在用斑驳的锈迹述说着他对党和国家深深的眷恋。“这只缸子蕴含的意义和情感，是伴随我一生最宝贵的财富。”他说。（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 岳媛 文/图）