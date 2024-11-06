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把公共服务送到群众身边！洛阳大力推进邻里中心、社区体育公园建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:18

　　数说公共服务

　　2024年，我市完成65个社区邻里中心建设(改造提升)任务，新增社区综合服务设施面积17687.72平方米；建成社区体育公园50个；建成20个社区精品书屋；为全市游园绿地、社区(行政村)免费安装或更新体育健身器材100套；开展“社区运动会”“全民健身打卡”活动43场；组织各县区开展社区文化惠民演出活动460场。

居民在社区邻里中心排练

　　27日上午，在涧西区南昌路街道江西社区邻里中心二楼的舞蹈排练室内，54岁的王葵花正领着姐妹们跳新疆舞，大家一个个精神抖擞，笑容满面。

　　“感谢社区为我们提供这么温馨的环境，我们每天都来这里跳舞，免遭风吹日晒，姐妹们都非常开心。”王葵花说。

　　开展公共服务，离不开场地支持。自去年以来，南昌路街道利用社会化投资，对江西社区原党群服务中心进行改造提升，在拆除一楼车棚的基础上，建起了占地850平方米的邻里中心。

　　今年2月，江西社区邻里中心建成投用，配有舞蹈排练室、城市书房、青少年活动室、邻里食堂等。围绕打造“儿童友好型社区”，该社区与新华书店联手在邻里中心打造青少年悦享书屋。此外，该社区与洛阳跆拳道协会合作，邀请专业教练，为辖区青少年常态化开设体能训练、跆拳道教学等公益课程。

　　“有了匹克球运动场地，就近锻炼真方便。这个项目上手快且有趣，特别适合年轻人。”27日下午，在凌波体育公园室外运动场，36岁的韩阳挥动球拍，十分惬意。他早年学过网球，今年洛阳引进匹克球运动之后，迅速加入其中。

　　当天下午，阳光给户外乒乓球台抹上一层金色，同为74岁的崔荣香和于次乃认真地挥舞着球拍。老两口都喜欢打乒乓球，自凌波体育公园建成后，就每天过来打球。“天天锻炼，耳聪目明，一口气能爬4层楼。”于次乃说，希望越来越多的人走到户外，享受运动的快乐。

　　凌波体育公园是洛阳市A类社区体育公园，占地面积约3万平方米。主体建筑为白色蘑菇形，外观时尚、造型别致，颇具现代感、时尚感，洋溢着青春气息。该体育公园地下一层是社区健身中心，设有健身器械区、操舞训练房、乒乓球训练馆、室内游泳馆等体育场馆。地上两层为商业配套部分，未来有望引进年轻人青睐的时尚餐饮、婚庆服务等业态。此外，五人制足球场、篮球场、乒乓球场、匹克球场等室外运动场地均建成投用，满足附近居民的健身诉求。该体育公园配套有停车场及新能源充电桩，能够为来此健身、休闲娱乐的群众提供便利化的停车、充电服务。

　　人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。2024年，我市坚持以人民为中心，立足民生需求，在邻里中心、社区体育公园建设等公共服务领域持续发力，以实际行动持续增进民生福祉。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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