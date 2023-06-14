错过了燃气集中安装机会，还能安装吗？

“月初交了钱，到现在也没通上燃气，我咨询燃气公司，得到的回复是我母亲家暂时不符合安装条件，可楼上楼下邻居之前都能顺利安装啊。”近日，市民贺女士拨打晚报热线66778866咨询安装燃气一事。

“月初交了钱，到现在也没通上燃气，我咨询燃气公司，得到的回复是我母亲家暂时不符合安装条件，可楼上楼下邻居之前都能顺利安装啊。”近日，市民贺女士拨打晚报热线66778866咨询安装燃气一事。

贺女士说，其母亲家在涧西区景华路与牡丹路交叉口附近一个老旧小区。“几年前，母亲家所在小区通知集中改造安装燃气，但因为母亲当时去弟弟家帮忙照看孩子，错过了集中安装机会。”贺女士说，后来因为疫情，母亲一直跟随子女居住，这套老房子一直处于闲置状态。

今年，贺女士家人对老房子进行了重新装修，通燃气的事儿被再次提起。“我们月初已经预交装燃气的费用，还买了燃气热水器，就等通燃气后使用。后来，安装燃气的师傅说我家暂时装不成，可以退费。”贺女士表示，邻居家都能正常安装、使用燃气，她想问问自己母亲家暂时不能安装燃气的具体原因。

25日，记者在该小区看到，贺女士母亲所住的单元楼共有3个单元，均为一层两户。不同单元的住户中，有多家正常通燃气。

对此，洛阳新奥华油燃气有限公司(简称洛阳新奥燃气)市场客服部负责人介绍，安装燃气对相关条件要求极为严格，前些年集中改造时，工人可以借助安全绳或大型吊篮为住户批量安装燃气。后期，为个别住户单独安装时，原有的安装方式已不适用。尤其像贺女士母亲家，厨房窗户上加装有外凸的防盗窗，为安装燃气增加了不小难度，公司在现有条件下安装是不符合安全规范的。

“当前，城市区每天都会新增一定数量像贺女士母亲家这样的零散安装户，这些都是我们需要尽快解决的问题。”该负责人说，工人为贺女士的家人出了两种方案，一种是为防贺女士家人着急，可先将贺女士家人预交的安装款退还，等可以安装时再交费；第二种是不退款，等近期可以安装时直接上门安装。

“可能之前有些环节没沟通好，让贺女士家人产生了误会。”该负责人说，目前，他们公司正紧急采购升降车，近期在安全合规的情况下尽快为有需求的住户安装燃气。

“感谢晚报记者帮我们问清了原因。”贺女士说，对于洛阳新奥燃气的回应，她非常理解，并期待尽快进行安装。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 元方)