保障生产流通领域燃气具质量安全 洛阳持续开展专项治理行动

记者从洛阳市市场监管局获悉，为全力保障安全形势稳定，6月底至今，该局已在全市抽检家用燃气具及相关产品53个批次；即日起至7月25日，洛阳将持续开展生产流通领域家用燃气具及其相关产品质量安全专项治理行动，加强家用燃气具及其相关产品质量安全，推动生产销售领域产品质量安全主体责任落实，建立健全家用燃气具及其相关产品质量监管长效机制。

记者从洛阳市市场监管局获悉，为全力保障安全形势稳定，6月底至今，该局已在全市抽检家用燃气具及相关产品53个批次；即日起至7月25日，洛阳将持续开展生产流通领域家用燃气具及其相关产品质量安全专项治理行动，加强家用燃气具及其相关产品质量安全，推动生产销售领域产品质量安全主体责任落实，建立健全家用燃气具及其相关产品质量监管长效机制。

此次专项治理重点为全市生产、流通领域家用燃气具、燃气报警器、家用燃气具连接软管等相关产品，全面排查家用燃气具及相关产品生产销售行业及获证(CCC)主体资格，对辖区内的所有燃气具及相关产品的生产、销售企业进行全覆盖检查。具体包括——

1.销售的产品是否属于强制性认证产品，如属于是否已经获证以及是否能够提供该产品的认证证书；

2.销售的出口转内销产品涉及强制性产品认证的，是否已经获证以及是否能够提供该产品的认证证书；

3.认证证书的状态是否有效。自认证证书被注销、撤销之日起或者在认证证书暂停期间，是否继续销售、进口或者在其他经营活动中使用不符合认证要求的产品；

4.是否存在伪造、变造、冒用、买卖、转让认证证书或认证标志行为；

5.是否正确加施了认证标志；

6.产品实际铭牌或标示上所列商标、制造商、生产厂、生产厂地址、型号规格等信息，是否与提供的认证证书相一致。