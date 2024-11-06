本周末，洛阳将开通4条公务员考试直达专线

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，河南省2025年度公务员录用遴选笔试考试将于3月15日至16日开考，结合各考点情况，为方便考生前往考场，公交集团开通4条公务员考试直达专线。

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，河南省2025年度公务员录用遴选笔试考试将于3月15日至16日开考，结合各考点情况，为方便考生前往考场，公交集团开通4条公务员考试直达专线。

线路1(3月15日)

八里堂地铁站A口—洛阳市伊水小学—洛阳市伊禾小学

发车时间：八里堂地铁站A口7:00—8:00，洛阳市伊禾小学16:30—17:00

线路2(3月15日)

八里堂地铁站A口—洛阳市枫叶路小学—洛阳师范学院附属高级中学—洛阳市第八高级中学新校区

发车时间：八里堂地铁站A口7:00—8:00，洛阳市第八高级中学新校区16:30—17:00

线路3(3月15日)

八里堂地铁站A口—洛阳职业技术学院伊滨校区—洛阳文化旅游职业学院

发车时间：八里堂地铁站A口7:00—8:00，洛阳文化旅游职业学院12:00—12:30，洛阳职业技术学院伊滨校区16:30—17:00

线路4(3月15日)

秦岭路地铁站B1口—洛阳市职业高中。

发车时间：秦岭路地铁站B1口7:00—8:00，洛阳市职业高中16:30—17:00

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