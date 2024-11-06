洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

春季儿童“蹿个儿”期 这份运动处方请收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 20:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　春天是万物生长的季节，也是孩子长高的黄金时期。据国家体育总局官网发布的相关文章显示：世界卫生组织调查报告表明，青少年儿童长得最快的是每年的3-5月。如何把握春季“蹿个儿”期，指导青少年科学运动，长得好、长得高？洛报融媒记者采访业内人士。

　　研究表明：运动能长个

　　“春季是孩子长高的黄金时期。选择一些跳跃性运动，对孩子生长发育有益处。”洛阳市青少年体育训练中心体能训练专家王珏说，合理的运动对孩子长高有很大的帮助。研究表明，经常参加体育锻炼的儿童比很少参加锻炼的同龄孩子平均高出4至8厘米。

　　这是因为，运动能促进生长激素的分泌。在运动时，孩子血液中生长激素浓度会随之升高，且运动强度越高，生长激素的浓度升高幅度也越大。因此，世界卫生组织推荐5至17岁的儿童和青少年，每周至少要有3天进行中高强度运动，平均每天累计运动1小时。

　　不仅于此。运动能够刺激骨骺软骨细胞的分裂增殖，促进骨骼的生长，进而长高。经常运动还有利于骨骼里的钙磷代谢，加速矿物质在骨骼上沉积，使骨密度增加，让骨骼变得粗壮和坚实。

　　除此之外，经常运动的孩子入睡时间短，深度睡眠效果更好，生长激素分泌也更旺盛，而更多的生长激素能使孩子长得更高。

　　项目选择有讲究

　　“那么多运动项目，选择哪些项目，长高效果明显？”王珏建议，摸高、跳跃、慢跑、跳绳、骑车、踢毽子、篮球、排球、游泳、伸展体操和引体向上等，这些运动能牵拉肌肉和韧带，刺激软骨增生，对脊柱和四肢骨骼的生长有很大帮助。

　　这里重点推荐4个运动项目。

　　跳绳

　　跳绳不仅锻炼效果好，而且对器材和环境等要求低，利于锻炼。

　　跳绳之前先要热身几分钟，可以做简单拉伸或是慢跑等。

　　绳时跳得越高越好，频率在每分钟90次左右较为适合，不必太快，因为太快了可能会对膝关节造成一定损伤。

　　这里要提醒家长的是，跳绳的运动量很大，所以在孩子还没有养成跳绳的习惯之前，要循序渐进地慢慢来，千万不要一开始就跳太多，那样会造成运动损伤。

　　如果孩子小，比如还在上幼儿园，可以从每组20至50下开始，跳一组就休息2分钟，第一周每天50下即可。到了第二周，再适量增加。如果孩子已经上小学，可增加点运动量，最终达到每天累计800至1000下。

　　篮球

　　打篮球需要跑跳，也非常有利于长高，原理和跳绳差不多。需要注意的时候，锻炼之前要充分热身，避免运动损伤。

　　“摸高”

　　“摸高”属于专项长高训练，对孩子长高同样有帮助，且实施起来比较简单。在小区找个较高的地方来悬挂招牌，让孩子原地或助跑之后尽力往上跳，去击打那块招牌，从而达到训练的效果，当然，招牌悬挂的高度以孩子尽力跳起方可摸到为宜。

　　有条件的家长还可以选用专用的电子摸高器，这样的训练效果更好。

　　摸高运动前同样要热身，训练时同样要循序渐进，第一周每组跳20下就不错了，每周运动5天，慢慢增加，千万不要一开始就加大运动量，以免造成损伤。

　　跑步

　　作为有氧运动，跑步能够锻炼心肺功能，促进新陈代谢，改善睡眠，对促进生长激素分泌有重要作用，能够有效促进长高。跑步时间可以选在早晨或者傍晚，每次跑30分钟左右。

　　如果孩子还在上幼儿园，跑步时间可缩短为10分钟。跑步要选择合适的路面，跑步前必须热身，以免孩子受伤。跑步结束后要及时补充水分。

　　如果是在饭后，至少要30分钟才能开始跑步。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳出台政策推行“房票安置”模式
  • 伊滨区智能化农业产业园：发展智...
  • 科思精密制造：发力新能源 产品受...
  • 何忠友率新疆生产建设兵团代表团...
  • 十二届市委第九轮巡察工作动员部...
  • 保障游客“玩得开心、吃得放心”...
  • 洛阳市委统战部组织开展科级以下...
  • AI赋能百业 共商融合路径
  • 一统山河说洛都
  • 洛阳市人民政府原党组成员、副市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    一支黄花

    红颈尾鹀

    争分夺秒

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605