洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人：安全使用燃气 这些常识请注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:31

　　据统计分析，90%的燃气事故是由于用户安全意识薄弱，使用不当造成的。

　　洛阳新奥燃气专业人士介绍，阀门、胶管、燃气具、燃气管道设施等遭破坏造成燃气泄漏，或燃气设备存在质量问题等，都容易造成安全事故。

　　以下燃气安全使用知识和应急防范技能，请您学习并掌握。

　　居民使用的天然气主要成分是甲烷

　　居民使用的天然气主要成分是甲烷，是一种易燃、易爆、无色、无味、无毒的气体，密度比空气小，燃烧时有浅蓝色火焰。

　　甲烷在空气中的爆炸极限是密度高于5%、低于15%。为便于察觉和检测，燃气公司向天然气中加入四氢噻吩臭味剂，一旦泄漏会有明显臭味，容易被人察觉。

　　燃气灶具使用年限为8年

　　严禁在安装有天然气设施及燃气具的房间住人。使用燃气时必须保持室内通风，做到人不离火，火不离人，人离火关，避免引起火灾。

　　燃气具应使用正规厂家生产，带有合格证且达到国家有关规范要求的产品，具体要求如下：

　　安装燃气具时要请持有燃气专业证书的人员严格按照说明书操作。

　　灶具要带自动熄火保护装置。

　　热水器必须安装排放废气的烟道，烟道排气必须排在大气中。严禁使用国家明令淘汰的直排式热水器。

　　连接灶具管材应使用燃气专用不锈钢波纹管，加装自闭阀，配合使用燃气泄漏报警器，全方位保障安全。

　　根据国家标准规定，家用燃气灶具使用年限为8年，天然气热水器的使用年限为8年，天然气燃气表使用年限为10年，超出年限应及时更换，以免超龄服役零配件老化出现燃气泄漏。

　　严禁使用两种或两种以上火源，严禁在厨房存放液化气、煤油、汽油、油漆等易燃易爆物品。

　　燃气用户及相关单位和个人不得擅自操作公用燃气阀门；不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；不得将燃气管道作为负重支架或者电气接地引线。

　　户外破土动工时，施工方应先了解地下燃气管线的埋设情况；在燃气管道设施保护范围内施工时，应与燃气公司共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施后再进行施工，避免施工破坏燃气管道造成燃气泄漏，引发安全事故。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
        近日，西工区某科研单位退休职工刘女士打来求助电话，她年近八旬，每天下午三四点就头晕。
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
  • ·高温潮湿 皮肤痒痒痒 学会辨别 瘙痒退退退
  • ·护心的穴位您要多按摩
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 投资总额365.8亿元！一批重大项目将在...
  • 6月底，河南省文旅文创发展大会将在洛...
  • 2023河南省文旅文创发展大会缘何“花...
  • 全市暂停！洛阳市教育局最新发布
  • 2023河南省文旅文创发展大会将开展多...
  • 孟津区送庄镇十里头村：打造宜居环境 ...
  • “高温+阵雨”蒸煮模式！洛阳最新天气...
  • 6万亩！洛阳圆满完成2023年度飞播造林...
  • @洛阳人！还有6天，年报系统将关闭
  • @洛阳考生：想上心仪高校，考到这个成...
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐荷花怒放

    翠鸟唤友来

    夏荷

    王城广场掠影
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605