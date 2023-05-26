@洛阳人：安全使用燃气 这些常识请注意

据统计分析，90%的燃气事故是由于用户安全意识薄弱，使用不当造成的。

据统计分析，90%的燃气事故是由于用户安全意识薄弱，使用不当造成的。

洛阳新奥燃气专业人士介绍，阀门、胶管、燃气具、燃气管道设施等遭破坏造成燃气泄漏，或燃气设备存在质量问题等，都容易造成安全事故。

以下燃气安全使用知识和应急防范技能，请您学习并掌握。

居民使用的天然气主要成分是甲烷

居民使用的天然气主要成分是甲烷，是一种易燃、易爆、无色、无味、无毒的气体，密度比空气小，燃烧时有浅蓝色火焰。

甲烷在空气中的爆炸极限是密度高于5%、低于15%。为便于察觉和检测，燃气公司向天然气中加入四氢噻吩臭味剂，一旦泄漏会有明显臭味，容易被人察觉。

燃气灶具使用年限为8年

严禁在安装有天然气设施及燃气具的房间住人。使用燃气时必须保持室内通风，做到人不离火，火不离人，人离火关，避免引起火灾。

燃气具应使用正规厂家生产，带有合格证且达到国家有关规范要求的产品，具体要求如下：

安装燃气具时要请持有燃气专业证书的人员严格按照说明书操作。

灶具要带自动熄火保护装置。

热水器必须安装排放废气的烟道，烟道排气必须排在大气中。严禁使用国家明令淘汰的直排式热水器。

连接灶具管材应使用燃气专用不锈钢波纹管，加装自闭阀，配合使用燃气泄漏报警器，全方位保障安全。

根据国家标准规定，家用燃气灶具使用年限为8年，天然气热水器的使用年限为8年，天然气燃气表使用年限为10年，超出年限应及时更换，以免超龄服役零配件老化出现燃气泄漏。

严禁使用两种或两种以上火源，严禁在厨房存放液化气、煤油、汽油、油漆等易燃易爆物品。

燃气用户及相关单位和个人不得擅自操作公用燃气阀门；不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；不得将燃气管道作为负重支架或者电气接地引线。

户外破土动工时，施工方应先了解地下燃气管线的埋设情况；在燃气管道设施保护范围内施工时，应与燃气公司共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施后再进行施工，避免施工破坏燃气管道造成燃气泄漏，引发安全事故。