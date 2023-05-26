洛阳开展涉燃气特种设备安全隐患专项排查整治行动

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，为全面加强涉燃气特种设备安全工作，该局在全市范围内深入开展涉燃气特种设备安全隐患专项排查整治行动。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，为全面加强涉燃气特种设备安全工作，该局在全市范围内深入开展涉燃气特种设备安全隐患专项排查整治行动。

按照要求，各级市场监管部门将督促各燃气压力管道使用单位、燃气充装单位、燃气气瓶检验站落实两个责任，开展警示教育、人员培训和隐患整改，坚决杜绝人员“无证作业”、设备“带病工作”、燃气压力管道和气瓶“超期服役”等现象发生；聚焦重点单位和设备，依法查办非法充装、无证安装、违法转包等事件；聚焦突出问题，严厉打击压力容器、压力管道“未告先装、未检先用、未改还用”等违法行为；聚焦关键环节，全面治理作业人员无证上岗、违规违章作业、充装“黑气瓶”等问题。同时加大执法力度，依法查处各类涉燃气特种设备违法行为，涉嫌犯罪的移交公安机关。

据悉，全市市场监管系统将做好特种设备应急救援预案并有针对性地开展救援演练，确保一旦发生事故险情能及时科学有效应对；建立健全值班值守制度，实施领导带班、专人值班，做到人员在岗、专家待命、通讯畅通，及时了解掌握特种设备安全风险，高标准抓好特种设备安全工作落实。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 姚剑峰 张玉凤 文/图)