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洛阳人请注意！购买燃气燃烧器具要做到“六看”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.24 17:21

　　今日记者从洛阳市伊滨区市场监管局获悉，该局组织开展燃气灶具集中整治行动，对辖区燃气灶具生产、销售单位进行排查，严防不合格燃气灶具流入市场，全力保障广大消费者人身安全。

　　此次集中整治行动主要检查生产、销售燃气灶具、连接软管、燃气报警器等商品质量，重点检查燃气灶具等商品经销商是否办理营业执照；销售的家用燃气灶具、燃气热水器是否获得CCC认证；商品上是否标注CCC认证；燃气灶具是否设有熄火保护装置；是否有合格证及批次检验报告等。同时，市场监管人员还对经销商及消费者进行燃气灶具产品质量安全知识进行普及。

　　截至目前，伊滨区市场监管局已排查燃气灶具等商品生产、经营单位20余家，暂未发现生产销售不合格燃气灶具行为。

　　伊滨区市场监管局相关负责人提醒，广大消费者在购买燃气灶具、燃气热水器等燃气燃烧器具时，要做到“六看”，避免购买到不合格燃气灶具等商品。

　　一看商家是否办有营业执照。消费者购买家用燃气器具时，要查看商家是否办理营业执照，尽量选择在大型商超、专卖店等正规场所购买；要查看产品标识是否齐全，切忌贪图便宜购买低价劣质产品甚至“三无”产品；保留好购物凭证，便于售后服务及消费维权。

　　二看燃气种类或代号。家用燃气器具分为家用燃气灶具、家用燃气热水器和燃气采暖热水炉，人工煤气的代号是3R、4R等，天然气的代号是10T、12T等，液化石油气的代号是19Y、20Y等，不同燃气的代号不同，消费者切忌混用燃气。

　　三看产品标准。燃气器具为国家强制性标准产品。根据《中华人民共和国标准化法》第二十五条“不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。”之规定，2022年1月1日后不符合GB16410-2020《家用燃气灶具》产品标准的家用燃气灶具，不得生产、销售。2022年9月1日后不符合GB18111-2021《燃气容积式热水器》产品标准的燃气热水器，不得生产、销售。

　　四看CCC认证标志。生产日期为2020年10月1日后的家用燃气器具，应当标注CCC强制性认证标志。消费者可通过CCC强制性认证标志查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page进行查询。2022年1月1日后，禁止销售无CCC认证标志的家用燃气灶具。

　　五看熄火保护装置。家用燃气灶必须安装熄火保护装置，该装置直径大约2-4毫米，该装置一般安装在靠近火盖侧。目前熄火保护装置有热电式和离子感应式两种。

　　六看效能标识。中国能效标识上有产品的额定热负荷和热效率，能效等级数字越小，节能效果越好，消费者尽量选够一级能效产品。

　　该负责人提醒，消费者在购买燃气灶具等燃气器具时，如发现商家非法销售无CCC认证、无自动熄火保护装置、产品铭牌信息不符合GB 16410-2020《家用燃气灶具》国家标准要求时，请勿购买，并及时拨打12315热线电话进行投诉。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 智培峰 史晓君 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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