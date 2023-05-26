突击夜查烧烤广场 拧紧燃气“安全阀”

27日晚，副市长李新红带领市城市管理局等单位负责人深入瀍河区洛城中街烧烤广场，突击检查夜市门店燃气安全使用情况。

27日晚，副市长李新红带领市城市管理局等单位负责人深入瀍河区洛城中街烧烤广场，突击检查夜市门店燃气安全使用情况。

李新红来到部分店铺厨房操作间，仔细查看燃气用具、管网、报警装置安装及运转情况，详细询问餐饮单位负责人日常经营和安全管理措施落实情况，就检查中发现的问题隐患现场交办，要求门店立即整改。他强调，要提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，深刻汲取有关事故教训，坚决防范遏制燃气事故发生，切实守护人民群众生命财产安全。要抓好隐患排查整治工作，逐一排查、建立台账、责任到人、限时整改，确保全市燃气安全排查整治工作底数清、情况明，确保问题“销号清零”。要加强从业人员安全培训，教育引导商家在燃气使用中坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格按照安全标准和操作规范开展生产经营，不断提升应急处置和实际操作能力，确保燃气使用安全。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄干军)