洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

突击夜查烧烤广场 拧紧燃气“安全阀”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 08:51

　　27日晚，副市长李新红带领市城市管理局等单位负责人深入瀍河区洛城中街烧烤广场，突击检查夜市门店燃气安全使用情况。

　　李新红来到部分店铺厨房操作间，仔细查看燃气用具、管网、报警装置安装及运转情况，详细询问餐饮单位负责人日常经营和安全管理措施落实情况，就检查中发现的问题隐患现场交办，要求门店立即整改。他强调，要提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，深刻汲取有关事故教训，坚决防范遏制燃气事故发生，切实守护人民群众生命财产安全。要抓好隐患排查整治工作，逐一排查、建立台账、责任到人、限时整改，确保全市燃气安全排查整治工作底数清、情况明，确保问题“销号清零”。要加强从业人员安全培训，教育引导商家在燃气使用中坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格按照安全标准和操作规范开展生产经营，不断提升应急处置和实际操作能力，确保燃气使用安全。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄干军)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
        “提到中暑大家可能不陌生，今天说的这三种‘热’病，都是中暑了。”市第一人民医院急诊科主治医师陈治勋说...
  • ·爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 走，黄河岸边露营去！【组图】
  • 河南省文旅文创发展大会县域观摩组走...
  • 人工鸟巢迎来“新主人”
  • 新文旅何以风起洛阳——文旅产业转型...
  • 洛阳：民宿管家带您拥抱乡村旅居新体验
  • 徐衣显主持召开专题会议研究中欧班列...
  • 郭氏家族向洛阳博物馆捐赠祖辈墓志
  • 洛阳打造沉浸式文旅新业态，让游客从...
  • “二里头都邑多网格式布局”考古成果...
  • 中考已结束，高温不退场
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    荷韵

    荷色迷人

    观小浪底泄洪

    开元湖随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605