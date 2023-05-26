6月底，河南省文旅文创发展大会将在洛阳举行

25日，2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会在郑州举行。记者从发布会上获悉，全省文旅文创发展大会将于6月底在洛阳举行。
25日，2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会在郑州举行。记者从发布会上获悉，全省文旅文创发展大会将于6月底在洛阳举行。
25日，2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会在郑州举行。记者从发布会上获悉，全省文旅文创发展大会将于6月底在洛阳举行。
发布会就2023全省文旅文创发展大会背景、筹备情况、主要安排、主要特点等有关情况进行信息发布，并就社会关注热点问题回答记者提问。
本次大会的名称为“2023全省文旅文创发展大会”，主题为“行走河南·读懂中国”，举办时间为6月底，地点在洛阳市。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 戚帅华）
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