2023河南省文旅文创发展大会缘何“花”开洛阳

作为全省近年来规模最大、规格最高的文旅行业大会，2023河南省文旅文创发展大会缘何在洛阳举办？

作为全省近年来规模最大、规格最高的文旅行业大会，2023河南省文旅文创发展大会缘何在洛阳举办？

记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会希望用洛阳文旅文创融合发展的好经验好做法，激活全省文旅的“一池春水”，带动古都面貌、文旅业态、消费群体等焕发新的生机与活力。

一是深入挖掘古都文化蕴含的时代价值，推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。洛阳作为十三朝古都，历史厚重，特别是古都文化资源丰富。自从实施文旅文创融合发展战略以来，洛阳坚守中华优秀传统文化，以整座城市为载体，以古都文化为底蕴，以文博资源为依托，延续历史文脉，坚定文化自信，阐发、传承、弘扬古都文化，丰富业态空间、布局多元项目、重塑古都风貌，不断探索新时代文旅产业发展的规律、路径和方式，擦亮“华夏古都”名片，为增进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌贡献河南力量。

二是培育发展新文旅业态，促进文旅消费深度融合发展。洛阳抢抓文旅产业发展“新风口”，瞄准文旅消费新特点，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，加快推动从“旅游城市”向“城市旅游”的转变，立足洛阳实际和市场需求，发展剧本娱乐、研学旅行、电竞数娱、趣味体育等沉浸式文旅产品；结合历史文化资源，在洛邑古城、洛龙里坊、西工小街等区域，打造一批主题鲜明的特色消费街区，更好释放年轻群体的消费潜力；通过互联网平台推出新玩法、新体验，吸引游客线上下单、线下打卡游玩。今年牡丹文化节期间，洛邑古城等景区通过举办汉服主题秀等活动，带动洛阳“汉服经济”火爆出圈，助推文旅市场强劲复苏。

三是坚持移动优先、视频为主、交互传播，较好实现“流量”与“留量”双赢。年轻人是消费的主力军，吸引到了Z世代的眼球，也就把握了流量密码。洛阳市坚持创意引领，突出青年视角，运用青年话语体系和轻松、明快、易传播的短视频，开展全方位产品推广和品牌营销，取得了良好效果，实现城市品牌推广和文旅产品促销“既叫好又叫座”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 郭旭光 董格非）