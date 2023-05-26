投资总额365.8亿元！一批重大项目将在河南省文旅文创发展大会现场签约

记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会遴选21个重大项目进行现场签约，投资总额365.8亿元。

记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会遴选21个重大项目进行现场签约，投资总额365.8亿元。 记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会遴选21个重大项目进行现场签约，投资总额365.8亿元。 据介绍，本次大会安排了项目签约，主要有两方面内容。 一是文旅产业项目签约。截至目前，共梳理41个重点文旅项目，投资总额525.6亿元；遴选21个重大项目进行现场签约，投资总额365.8亿元。这些项目既包括文物数字化开发、文化创意园区建设等文化类项目，也涵盖了旅游度假区建设、旅游酒店民宿打造等旅游类项目，既有旅游景区开发、文商旅综合体建设等传统业态项目，也有元宇宙基地、沉浸式演艺等新业态项目，充分体现了我省文化旅游发展的特点和趋势。 二是引客入豫项目签约。主要是我省文旅部门、文旅企业与头部旅行商、知名OTA平台、重点客源地文旅部门等签订引客入豫协议等，持续拓展省外客源市场。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 郭旭光/文 董格非/图）