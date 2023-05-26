2023河南省文旅文创发展大会将开展多项主题活动

记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会将聚焦叫响“行走河南·读懂中国”品牌，策划开展多项主题活动。

记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会将聚焦叫响“行走河南·读懂中国”品牌，策划开展多项主题活动。 记者从25日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上获悉，本次大会将聚焦叫响“行走河南·读懂中国”品牌，策划开展多项主题活动。 据介绍，2023河南省文旅文创发展大会形式为“工作会议+实地观摩+产业招商+引客入豫+宣传推介+配套活动”。本次大会除安排工作会议和实地观摩、线路考察外，立足培育文旅文创融合发展新产业新业态、提振文旅消费，策划开展系列主题活动，主要有“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式、“百万学子游河南”、“美好生活露营季”、“中华霓裳汉服秀”、“古都夜八点”文旅消费季、“黄河之礼”文创产品和非遗项目主题展等。 今年大会在洛阳市举办，主要基于近年来洛阳市坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新理念，推动新文旅产业取得了显著成效。从明年起，大会将实行申办机制，每年举办一次，每年一座城市，各地通过竞争取得大会承办资格，达到“办一次会议带动一座城市文旅产业发展”的目的。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 郭旭光/文 董格非/图)