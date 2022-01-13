于黑白照片间，探寻近代洛阳历史记忆

24日下午，市图书馆“文艺相拥洛城”系列讲座“汴洛铁路工程师斯卡尔贝克镜头里的清末洛阳”，在洛阳市图书馆、洛阳旅游视频号及百姓文化云平台上进行了直播。

24日下午，市图书馆“文艺相拥洛城”系列讲座“汴洛铁路工程师斯卡尔贝克镜头里的清末洛阳”，在洛阳市图书馆、洛阳旅游视频号及百姓文化云平台上进行了直播。洛阳师范学院历史文化学院教授、历史学博士王国强通过晚清一些黑白照片，讲述了当时铁路修建的历史。

100多年前的清末年间，从开封至洛阳修了一条铁路，取两地简称，称为“汴洛铁路”，也就是今天陇海铁路的其中一段。

目前流传有100多张修建铁路时拍摄的照片，这些作品均出自一位名叫约瑟夫·斯卡尔贝克的法籍波兰人之手。当时，清政府与比利时合股修建汴洛铁路。1906年，斯卡尔贝克以比利时公司铁路工程师的身份参与了铁路修建，随后在洛阳工作、生活了3年左右，其间用照片记录了汴洛铁路的修建情况，以及晚清洛阳的风景古迹、人物民俗等。

依据这些照片，王国强对斯卡尔贝克的个人情况、在洛居住的3个村庄、照片呈现的历史等方面进行了梳理。

“他是个妥妥的‘铁二代’，父亲也是铁路人，摄影只是他的爱好。”王国强直述，从流传的黑白照片来看，斯卡尔贝克并没有经过摄影培训，但这些珍贵照片依然为我们了解洛阳历史提供了重要依据。

王国强介绍，斯卡尔贝克参与的是汴洛铁路第三段和第四段的修建，也就是今天的巩义站至洛阳东站的建设。他在洛阳所居住的地方，王国强也依据后世记录进行了推断和考证。

“清末的照相机比较大，使用起来不方便，拍摄时必须使用三脚架固定，而且更换胶卷要在暗室里操作，所以推断他居住的地方应该离铁路线不远。”王国强认为，斯卡尔贝克参与修建汴洛铁路时，主要居住在今天的洛阳市偃师区陇海铁路沿线。

为确定这一信息，王国强做了大量核实工作，查找资料、实地探寻、新旧照片比对，最终认为斯卡尔贝克曾居住的3个地方是位于偃师的寺沟村、石峡村和小湾村。如今，除了石峡村已并入城镇，其他两个村依然有一些古迹能够分辨出来。

“可以说，他是清末汴洛铁路的建设者和见证者。”王国强说，斯卡尔贝克用镜头直观、生动地记录了清末洛阳的许多图景，尤其是有关洛阳民俗节庆、古迹文物、自然环境、居民生活和汴洛铁路等照片，为后世研究百余年前洛阳历史及人们衣食住行提供了珍贵的影像资料。

“流传的照片有100多张，其实有一两千张，更多的存留在其后人手中。”王国强期待，洛阳文物界或者对铁路修建历史感兴趣者，可以致力于此项工作，将这些珍贵史料搜集到洛阳、保存到洛阳，或者形成便于查阅的珍贵数据资料，为洛阳文化繁荣发展作出努力。(洛报融媒·洛阳网记者 张静静 通讯员 张炜 邵圆亮)