家中有娃看过来！洛阳市少年儿童图书馆时间及地址汇总

近日，洛阳市少儿图书馆微信公众号公布总馆、各分馆开馆时间和地址，市民请合理安排时间前往。 近日，洛阳市少儿图书馆微信公众号公布总馆、各分馆开馆时间和地址，市民请合理安排时间前往。 会展中心总馆 开放时间 周二至周日：9:00-18:00 全年逢周一闭馆 西侧青阅书房全年8:30-24:00开放 地址 洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区 畅元大厦分馆 开放时间 周二至周日：9:00-18:00 全年逢周一闭馆 地址 涧西区中州西路22号畅元大厦五楼 辛店分馆 开放时间 夏季时(5月至10月) 上午9:00-12:00、下午15:00-19:00 冬季时(10月至次年4月) 上午9:00-12:00 、下午:14:00-18:00 全年无休 地址 洛阳市涧西区高新辛店镇延秋泰元小区7号楼1楼4-5号 洛龙教育分馆 开放时间 周三至周五：13:00-18:00 周六、周日：9:30-12:00，13:00-18:00 法定节假日休息 地址 洛龙区太康路与厚载门街十字口东200米 科技园街道分馆 开放时间 周一至周六 上午：8:30-11:30 下午：14:00-17:30 周日及法定节假日闭馆 地址 洛龙区丝路大道龙跃小区东门 瀍河大北门城市书房 开放时间 夏季：9:00-21:00 冬季：8:30-20:30 地址 瀍河回族区环城北路12号大北门文化产业园内 南洋阅享城市书房(回族分馆) 开放时间 周一至周日 8:30-20:30 全年无休 地址 瀍河回族区团结街6号 [3] 下一页 尾页 [1] [2]