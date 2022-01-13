家中有娃看过来！洛阳市少年儿童图书馆时间及地址汇总

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近日，洛阳市少儿图书馆微信公众号公布总馆、各分馆开馆时间和地址，市民请合理安排时间前往。
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会展中心总馆
开放时间
周二至周日：9:00-18:00
全年逢周一闭馆
西侧青阅书房全年8:30-24:00开放
地址
洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区
畅元大厦分馆
开放时间
周二至周日：9:00-18:00
全年逢周一闭馆
地址
涧西区中州西路22号畅元大厦五楼
辛店分馆
开放时间
夏季时(5月至10月)
上午9:00-12:00、下午15:00-19:00
冬季时(10月至次年4月)
上午9:00-12:00 、下午:14:00-18:00
全年无休
地址
洛阳市涧西区高新辛店镇延秋泰元小区7号楼1楼4-5号
洛龙教育分馆
开放时间
周三至周五：13:00-18:00
周六、周日：9:30-12:00，13:00-18:00
法定节假日休息
地址
洛龙区太康路与厚载门街十字口东200米
科技园街道分馆
开放时间
周一至周六
上午：8:30-11:30
下午：14:00-17:30
周日及法定节假日闭馆
地址
洛龙区丝路大道龙跃小区东门
瀍河大北门城市书房
开放时间
夏季：9:00-21:00
冬季：8:30-20:30
地址
瀍河回族区环城北路12号大北门文化产业园内
南洋阅享城市书房(回族分馆)
开放时间
周一至周日 8:30-20:30
全年无休
地址
瀍河回族区团结街6号