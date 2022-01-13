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家中有娃看过来！洛阳市少年儿童图书馆时间及地址汇总
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.25 17:58

　　近日，洛阳市少儿图书馆微信公众号公布总馆、各分馆开馆时间和地址，市民请合理安排时间前往。

　　会展中心总馆

　　开放时间

　　周二至周日：9:00-18:00

　　全年逢周一闭馆

　　西侧青阅书房全年8:30-24:00开放

　　地址

　　洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区

　　畅元大厦分馆

　　开放时间

　　周二至周日：9:00-18:00

　　全年逢周一闭馆

　　地址

　　涧西区中州西路22号畅元大厦五楼

　　辛店分馆

　　开放时间

　　夏季时(5月至10月)

　　上午9:00-12:00、下午15:00-19:00

　　冬季时(10月至次年4月)

　　上午9:00-12:00 、下午:14:00-18:00

　　全年无休

　　地址

　　洛阳市涧西区高新辛店镇延秋泰元小区7号楼1楼4-5号

　　洛龙教育分馆

　　开放时间

　　周三至周五：13:00-18:00

　　周六、周日：9:30-12:00，13:00-18:00

　　法定节假日休息

　　地址

　　洛龙区太康路与厚载门街十字口东200米

　　科技园街道分馆

　　开放时间

　　周一至周六

　　上午：8:30-11:30

　　下午：14:00-17:30

　　周日及法定节假日闭馆

　　地址

　　洛龙区丝路大道龙跃小区东门

　　瀍河大北门城市书房

　　开放时间

　　夏季：9:00-21:00

　　冬季：8:30-20:30

　　地址

　　瀍河回族区环城北路12号大北门文化产业园内

　　南洋阅享城市书房(回族分馆)

　　开放时间

　　周一至周日 8:30-20:30

　　全年无休

　　地址

　　瀍河回族区团结街6号

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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