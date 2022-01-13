中秋假期，洛阳市少儿图书馆多场活动等您来

中秋假期将至，记者8日从洛阳市少年儿童图书馆了解到，假期里，该馆准备了阅读、体验等形式多样的活动，让孩子们度过一个丰富多彩的假期。

中秋假期将至，记者8日从洛阳市少年儿童图书馆了解到，假期里，该馆准备了阅读、体验等形式多样的活动，让孩子们度过一个丰富多彩的假期。

会展中心馆

●萤火虫低幼宝宝故事会《中秋》

活动时间：周六(9月10日)10：00

活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区

活动对象：5岁以下儿童家庭，线上限报15组

●二十四节气少儿体验课堂《白露》

活动时间：周日(9月11日)10：00

活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区

活动对象：6岁以上儿童，线上限报8人

●和插画家面对面——赏味中国原创图画书插画

活动时间：周日(9月11日)15：00

活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆艺术空间

活动对象：暑假“小小图书管理员”(暑期小志愿者专场活动)

畅元大厦馆

●萤火虫手工坊《中秋月圆夜》

活动时间：周六(9月10日)10：00

活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼

活动对象：7岁以上儿童，线上限报10人

●萤火虫故事会《这不是我的帽子》

活动时间：周日(9月11日)15：00

活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼

活动对象：4岁以上儿童，线上限报10人

想要参与活动的读者可关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号进行线上，咨询电话:64852611。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉 文/图)