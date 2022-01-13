中秋假期，洛阳市少儿图书馆多场活动等您来

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中秋假期将至，记者8日从洛阳市少年儿童图书馆了解到，假期里，该馆准备了阅读、体验等形式多样的活动，让孩子们度过一个丰富多彩的假期。
中秋假期将至，记者8日从洛阳市少年儿童图书馆了解到，假期里，该馆准备了阅读、体验等形式多样的活动，让孩子们度过一个丰富多彩的假期。
会展中心馆
●萤火虫低幼宝宝故事会《中秋》
活动时间：周六(9月10日)10：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动对象：5岁以下儿童家庭，线上限报15组
●二十四节气少儿体验课堂《白露》
活动时间：周日(9月11日)10：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动对象：6岁以上儿童，线上限报8人
●和插画家面对面——赏味中国原创图画书插画
活动时间：周日(9月11日)15：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆艺术空间
活动对象：暑假“小小图书管理员”(暑期小志愿者专场活动)
畅元大厦馆
●萤火虫手工坊《中秋月圆夜》
活动时间：周六(9月10日)10：00
活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼
活动对象：7岁以上儿童，线上限报10人
●萤火虫故事会《这不是我的帽子》
活动时间：周日(9月11日)15：00
活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼
活动对象：4岁以上儿童，线上限报10人
想要参与活动的读者可关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号进行线上，咨询电话:64852611。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉 文/图)