央媒观洛 | 中国“三蹦子”，凭啥让外国网友“求链接”？

河南省洛阳市偃师区，不仅是“最早的中国”二里头遗址所在地，还是国内三轮摩托车产业链和配套体系最完善的地区之一。

“倒车，请注意！”“倒车，请注意！”

金发碧眼的外国人驾驶“三蹦子”响起中文提示音。

今年初，这样一条短视频，让中外网友都不淡定了。

中国网友：“三蹦子”都开到海外了？

外国网友：亲，求链接。

“三蹦子”是我国民众对三轮摩托车的代称，驾驶位一个轮，车厢位两个轮。

可载人、可拉货，操作简单、皮实耐造、经济实用，使得它曾风靡我国城乡地区。

河南洛阳偃师区生产的三轮摩托车 韩章云 摄

河南省洛阳市偃师区，不仅是“最早的中国”二里头遗址所在地，还是国内三轮摩托车产业链和配套体系最完善的地区之一。

20世纪90年代，三轮摩托车加工厂从偃师区岳滩镇起步，经过30多年的发展，偃师区已成为全国最大的三轮摩托车产销基地。汇集珠峰耀隆、北易大阳、大志摩托等15家准入资质整车生产企业，以及福山减震、天成仪表、川渝精工、弘亿摩配等200余家摩托车零部件企业。

河南洛阳偃师区城市景色 范晓恒 摄

15分钟一辆“三蹦子”下线

在偃师区，组装一辆“三蹦子”只需15分钟。

“在偃师区调集三轮摩托车配件十分方便，就算生产中模具故障，30分钟内就能找到厂家修好重新开工，不耽误生产。”洛阳北易三轮摩托车有限公司办公室主任桂志斌告诉记者，如此完善的配套体系，生产成本也相对降低，偃师三轮摩托车产品在市场上也更有竞争力。

工人在生产线组装三轮摩托车 韩章云 摄

偃师区三轮摩托车产业集群高度集中，带动转移当地劳动力1.2万人。2021年，偃师区被商务部认定为“摩托车及零部件国家外贸转型升级基地”。

2023年，偃师区三轮摩托车整车产销量近40万辆，零部件约2000余万件，行业销售收入约45亿元。摩托车零部件除供应本地企业外，还辐射供应河北、山东、江苏、重庆、广东等地区，实现了“一地采购，供应全球”。

河南洛阳偃师区是摩托车及零部件国家外贸转型升级基地 范晓恒 摄

中国“三蹦子”走俏海外

除供应全国，偃师三轮摩托车还出口东南亚、中亚、西亚、非洲、拉丁美洲等地区。因年初爆火的倒车短视频，今年上半年，偃师多家三轮摩托车生产厂家外贸订单喜人。

河南洛阳偃师区一家三轮摩托车企业的外贸包装车间 韩章云 摄

洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司是豫西地区最大的正三轮摩托车出口商，三轮摩托车年出口额超1000万美元。在其外贸出口包装车间，发往非洲、中亚等地区的三轮摩托车被有序拆卸、包装发往海外。公司副总经理李鹏飞告诉记者，今年上半年整车出口1.3万辆，尤以中亚地区增长迅速。他表示，这得益于中欧班列的稳定运输条件及相对低廉的出口成本。

工人打包即将出口海外的三轮摩托车 韩章云 摄

海外不同地区对三轮摩托车的需求也不尽相同。洛阳北易三轮摩托车有限公司国贸部经理袁正凯告诉记者，东南亚旅游从业者多，需要外观好看的电动旅游观光三轮摩托车，非洲充电不便、路况较差，出口当地的油动三轮摩托车尺寸更大、更耐用。

河南洛阳偃师区生产的三轮摩托车 韩章云 摄

2023年，偃师全区三轮摩托车整车出口5.8万辆，零部件出口54.35万件(套)，出口额6.5亿元，已连续两年出口货值6亿元以上。

“三蹦子”有多少种可能？

三轮摩托车只有敞篷的吗？来到偃师，你的认知会被刷新。

这里不仅有高排量载货三轮车，还有年轻玩家喜爱的越野偏三轮车、旅行篷车，以及环卫、物流、消杀、应急等专用特种车型，三轮摩托车可以又酷又有科技感。根据客户需要，加装手机支架、USB接口、音响也不在话下。

用于消防场景的三轮摩托车 张晓光供图

“很多网友关心，出口海外的‘三蹦子’还保留中文倒车提示音吗？这个其实是根据客户要求来定。”洛阳北方大河三轮摩托车有限公司副总经理张晓光介绍说，海外华人多的地区，比如东南亚，部分客商会要求保留中文提示音，而其他地区，多为“滴滴”提示音，也可根据客商要求定制当地语言的提示音。

河南洛阳偃师区生产的三轮摩托车 韩章云 摄

回想初次在网上看到外国人快乐驾驶“三蹦子”的视频，张晓光忍俊不禁，“外国人真是‘少见多怪’”。他表示，这也给厂家带来启发，“对于欧美消费者来说，‘三蹦子’像是一种新奇的‘玩具’，或许满足了他们对圣诞老人驾车派送礼物的想象”。他认为，中国厂家需要生产出品质过硬、外观更炫酷、功能更齐全的“三蹦子”满足欧美市场需求。

三轮摩托车的未来在哪里？据洛阳偃师区先进制造业开发区产业发展部副部长李国伟介绍，偃师区已制定印发三轮摩托车高质量发展五年行动计划，并连续举办多届三轮摩托车行业发展高峰论坛暨外贸出口洽谈活动，支持企业建设海外生产线，实现中转仓和直营店的海外布局，“现在，偃师三轮摩托车产业正向着高端化、智能化、绿色化方向发展”。