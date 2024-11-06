未来几天洛阳风力增强 气温走低

根据最新气象资料分析，受冷空气影响，我市15日至17日风力较大，凌晨气温较低；其他时段受高空西北气流控制天气晴好，气温回升。 根据最新气象资料分析，受冷空气影响，我市15日至17日风力较大，凌晨气温较低；其他时段受高空西北气流控制天气晴好，气温回升。具体预报如下： 今天夜里：阴天。 15日(周六)：阴天转多云，西北风4～5级，阵风6～7级，气温4℃～13℃。 16日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，气温2℃～11℃。 17日(周一)：晴天间多云，西北风4～5级，阵风6～8级，气温2℃～16℃。 18日(周二)：晴天间多云，气温3℃～16℃。 19日(周三)：晴天到多云，气温5℃～19℃。 20日(周四)：晴天间多云，西北风3～4级，气温7℃～22℃。 21日(周五)：晴天转多云，西北风3～4级，气温8℃～23℃。⑥