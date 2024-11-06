解锁洛阳牡丹的“长红密码”

“牡丹传奇”开启又一季！第42届中国洛阳牡丹文化节将于4月1日至15日举行，以“花YOUNG洛阳城”为主题，届时将围绕牡丹、汉服、音乐、消费等，开展10项主体活动、35项联动活动，为游客带来一场文旅盛宴。

牡丹真国色

“牡丹传奇”开启又一季！第42届中国洛阳牡丹文化节将于4月1日至15日举行，以“花YOUNG洛阳城”为主题，届时将围绕牡丹、汉服、音乐、消费等，开展10项主体活动、35项联动活动，为游客带来一场文旅盛宴。不管是线上开幕，还是汉服巡游，抑或是牡丹文化市集，各项活动都更加注重移动端传播，强化以线上引流撬动线下体验，彰显出洛阳向新文旅转型的定力决心，引人关注深思。

洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。洛阳牡丹文化节迎来42岁生日，回望40多年，从“花开花落二十日”，到赏花一个月，从单纯游园赏花，到城市文商旅跨界融合发展，洛阳牡丹文化节之所以长盛不衰、常办常新，让洛阳牡丹持续“长红”，“密码”就在于顺应潮流、大胆探索、求新求变，支撑一朵花带动了一座城市的文旅消费热潮。

文旅经济也是流量经济，移动互联时代，流量为王。“网络原住民”成长为消费主力军，他们注重情绪价值和个性体验，愿意为“快乐”买单，并且有着“指尖决定足迹”的消费习惯，谁掌握了流量，谁就能赢得年轻一代，成为城市竞争的最终赢家。近年来，洛阳坚持走新文旅发展之路，顺应“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的发展趋势，强化互联网思维，发力移动端，推动线上引流和线下体验良性互动，可谓频上热搜、火爆“出圈”。