优待证免费乘地铁 需激活后预存1元以上

“为什么持激活的退役军人优待证，无法免费乘坐地铁？”近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询优待证使用问题。17日，记者到洛阳市退役军人服务中心对此进行了采访。

“为什么持激活的退役军人优待证，无法免费乘坐地铁？”近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询优待证使用问题。17日，记者到洛阳市退役军人服务中心对此进行了采访。

洛阳市退役军人服务中心工作人员介绍，经与地铁管理部门联系，地铁收费系统采取的是“先预扣后结算”的方式。持优待证乘坐地铁的免费方式是：进站时收费系统自动预扣设定费用，在刷优待证出站时再将预扣的费用返还到优待证。