兴洛湖为什么没水了？相关部门回复

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，洛龙区兴洛湖公园湖底发生塌方，湖水几近干涸，希望相关部门尽快恢复蓄水。17日，记者采访了解到，相关部门已安排开展清淤作业，将尽快恢复蓄水。

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，洛龙区兴洛湖公园湖底发生塌方，湖水几近干涸，希望相关部门尽快恢复蓄水。17日，记者采访了解到，相关部门已安排开展清淤作业，将尽快恢复蓄水。

兴洛湖公园位于洛龙区牡丹大道以南、通衢路以北，兴洛东街以西、兴洛西街以东，由5个地块组成，总面积约540亩，其中水域面积约占1/3。市民反映的地块在牡丹大道与兴洛东街交叉口附近，被称为兴洛湖一湖。

记者在现场看到，湖内水不多，部分区域有淤泥裸露，可见湖床。湖中央有一片区域发生塌方，被防尘布覆盖。湖边护栏上悬挂有“湖底开裂 严禁靠近”的警示标语，有不少群众围观。

一位附近居民告诉记者，他每天都会来湖边散步。一周前，他发现湖底塌方，且面积越来越大，湖里的水都从塌方位置流走了。